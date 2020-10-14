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Nesta madrugada

Homem que esfaqueou balconista no Centro de Vitória é preso

O acusado foi preso próximo ao local do crime na madrugada desta quarta-feira (14) e reconhecido pela vítima. O crime aconteceu no último domingo (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 07:08

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 07:08

Homem que esfaqueou balconista no Centro de Vitória foi preso
Homem que esfaqueou balconista no Centro de Vitória foi preso Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Homem que esfaqueou balconista no Centro de Vitória é preso
A polícia prendeu na madrugada desta quarta-feira (14) o homem acusado de esfaquear um balconista durante um assalto na noite de domingo (11), no Centro de Vitória. Jadson Viana Ramalho, de 24 anos, foi preso por volta da meia-noite, próximo ao local onde o crime aconteceu. A polícia diz que o homem é usuário de drogas e que, no momento da prisão, foi encontrado com ele duas pedras de crack.
O delegado Ney Fanfa Ribas Neto, plantonista da Delegacia Regional de Vitória, contou à TV Gazeta que a polícia já tinha as características físicas do rapaz. Assim que foi preso, o homem foi levado para a delegacia e lá reconhecido pela vítima. 
Silas Neves da Silva, de 33 anos, teve três cortes profundos na cabeça, além de lesões no pescoço, no olho e no nariz ao lutar com o assaltante no último domingo (11).

PRISÃO PREVENTIVA ACEITA NA MADRUGADA

O delegado Ney Fanfa pediu a prisão preventiva do homem ainda na madrugada. O pedido foi aceito pelo juiz de plantão, que concedeu a prisão fundamentada na prática do crime de tentativa de latrocínio.
Na manhã desta quarta-feira (14), o criminoso foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), onde vai passar por exames e de lá ele será levado para o Centro de Triagem de Viana.

O CRIME

O crime aconteceu na Avenida Jerônimo Monteiro, por volta das 21h do último domingo (11). Câmeras de segurança mostram que a vítima, de boné vermelho, estava em um ponto de ônibus, quando o assaltante chegou por trás, dando uma gravata (golpe por trás prendendo o pescoço da vítima para imobilizá-la).
No vídeo, é possível ver que o homem resistiu e eles entraram em luta corporal. O balconista chega a colocar a mão na cabeça e dar socos no bandido para tentar se proteger, mas o criminoso, que portava uma faca, deu vários golpes contra a vítima com a arma branca.
Silas Neves da Silva teve três cortes profundos na cabeça além de ferimentos no pescoço, no nariz e próximo ao olho
Silas Neves da Silva teve três cortes profundos na cabeça além de ferimentos no pescoço, no nariz e próximo ao olho Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"Foi um milagre eu estar vivo. Eu tenho fé em Deus que isso tudo foi uma experiência ruim, mas Deus está na frente. E [agora é] tocar a vida", disse o balconista após sair do hospital com um curativo na cabeça. Ele teve três cortes profundos e também recebeu pontos por lesões sofridas próximo ao olho, no nariz e no pescoço.
Silas contou que tinha acabado de sair da igreja no Centro de Vitória e estava esperando o ônibus no ponto da Avenida Jerônimo Monteiro para ir para a casa em Bela Vista, quando foi atacado por trás pelo assaltante.

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