Homem que esfaqueou balconista no Centro de Vitória é preso

Homem que esfaqueou balconista no Centro de Vitória foi preso Crédito: Reprodução / TV Gazeta

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A polícia prendeu na madrugada desta quarta-feira (14) o homem acusado de esfaquear um balconista durante um assalto na noite de domingo (11), no Centro de Vitória . Jadson Viana Ramalho, de 24 anos, foi preso por volta da meia-noite, próximo ao local onde o crime aconteceu. A polícia diz que o homem é usuário de drogas e que, no momento da prisão, foi encontrado com ele duas pedras de crack.

O delegado Ney Fanfa Ribas Neto, plantonista da Delegacia Regional de Vitória, contou à TV Gazeta que a polícia já tinha as características físicas do rapaz. Assim que foi preso, o homem foi levado para a delegacia e lá reconhecido pela vítima.

Silas Neves da Silva, de 33 anos, teve três cortes profundos na cabeça, além de lesões no pescoço, no olho e no nariz ao lutar com o assaltante no último domingo (11).

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PRISÃO PREVENTIVA ACEITA NA MADRUGADA

O delegado Ney Fanfa pediu a prisão preventiva do homem ainda na madrugada. O pedido foi aceito pelo juiz de plantão, que concedeu a prisão fundamentada na prática do crime de tentativa de latrocínio.

Na manhã desta quarta-feira (14), o criminoso foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), onde vai passar por exames e de lá ele será levado para o Centro de Triagem de Viana.

O CRIME

O crime aconteceu na Avenida Jerônimo Monteiro, por volta das 21h do último domingo (11). Câmeras de segurança mostram que a vítima, de boné vermelho, estava em um ponto de ônibus, quando o assaltante chegou por trás, dando uma gravata (golpe por trás prendendo o pescoço da vítima para imobilizá-la).

No vídeo, é possível ver que o homem resistiu e eles entraram em luta corporal. O balconista chega a colocar a mão na cabeça e dar socos no bandido para tentar se proteger, mas o criminoso, que portava uma faca, deu vários golpes contra a vítima com a arma branca.

Silas Neves da Silva teve três cortes profundos na cabeça além de ferimentos no pescoço, no nariz e próximo ao olho Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Foi um milagre eu estar vivo. Eu tenho fé em Deus que isso tudo foi uma experiência ruim, mas Deus está na frente. E [agora é] tocar a vida", disse o balconista após sair do hospital com um curativo na cabeça. Ele teve três cortes profundos e também recebeu pontos por lesões sofridas próximo ao olho, no nariz e no pescoço.