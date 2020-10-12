Veja vídeo

Homem é esfaqueado durante assalto no Centro de Vitória

Vítima estava no ponto de ônibus, quando o assaltante chegou por trás, tentando imobilizá-lo. Eles entraram em luta corporal, mas o homem acabou ferido

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 09:32

Redação de A Gazeta

Vítima foi atacada enquanto esperada ônibus no Centro de Vitória na noite deste domingo (11) Crédito: Reprodução/Câmeras de segurança
Um balconista foi golpeado com facadas durante um assalto na noite deste domingo (11), no Centro de Vitória. Silas Neves da Silva, de 31 anos, teve três cortes profundos na cabeça, além de lesões no pescoço, no olho e no nariz ao lutar com o assaltante.
O crime aconteceu na Avenida Jerônimo Monteiro, por volta das 21h. Câmeras de segurança mostram que a vítima, de boné vermelho, estava em um ponto de ônibus, quando o assaltante chegou por trás, dando uma gravata (golpe por trás prendendo o pescoço da vítima para imobilizá-la).

No vídeo, é possível ver que o homem resistiu e eles entraram em luta corporal. O balconista chega a colocar a mão na cabeça e dar socos no bandido para tentar se proteger, mas o criminoso, que portava uma faca, deu vários golpes com na vítima com a arma branca. Veja:
A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, onde relatou para policiais que não tinha certeza se havia sido roubado. Porém, ao checar os bolsos, percebeu que teve o celular levado pela assaltante e também o dinheiro que levava para pagar o aluguel.
Silas teve alta na manhã desta segunda-feira e contou para TV Gazeta que tinha acabado de sair da igreja e esperava o ônibus para voltar para a casa no bairro Bela Vista. Ele afirmou que foi um milagre ter sobrevivido.

O crime foi registrado pela polícia como tentativa de latrocínio, que é quando o criminoso age com intenção de matar para roubar e  provoca lesões corporais de natureza leve. 
A reportagem questionou a Polícia Militar se algum suspeito foi detido em função da ocorrência, mas corporação informou que não localizou a ocorrência no plantão vigente e que, portanto, não seria possível fornecer mais informações.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Segurança Patrimonial e pede que quem tenha informações sobre o caso entre em contato com Disque Denúncia 181.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

