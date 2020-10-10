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Feminicídio

Mulher morre esfaqueada por ex-marido ao dividir bens em fazenda no ES

Ex-casal se desentendeu ao partilhar os bens em fazenda de São João do Estivado, em Jaguaré, Norte do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2020 às 19:54

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 19:54

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar  Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher morreu após ser esfaqueada pelo ex-marido em fazenda de São João do Estivado, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O feminicídio, investigado pela Polícia Civil (PC), aconteceu por volta das 13h50 deste sábado (10) e partiu de um desentendimento do ex-casal.
Segundo informações da Polícia Militar no boletim do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a mulher foi encontrar o ex-marido na fazenda, onde moravam quando estavam juntos, e já no local acabou sendo vítima de facadas.
A mulher chegou a ser socorrida por ambulância, mas morreu a caminho do hospital, de acordo com o registro.
Procurada, a PC alega que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré e, até o fim da tarde deste sábado (10) ninguém havia sido preso pelo crime. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", diz outro trecho da nota enviada à reportagem.

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