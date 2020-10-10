Mulher morre esfaqueada por ex-marido ao dividir bens em fazenda no ES

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma mulher morreu após ser esfaqueada pelo ex-marido em fazenda de São João do Estivado, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo . O feminicídio, investigado pela Polícia Civil (PC), aconteceu por volta das 13h50 deste sábado (10) e partiu de um desentendimento do ex-casal.

Segundo informações da Polícia Militar no boletim do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a mulher foi encontrar o ex-marido na fazenda, onde moravam quando estavam juntos, e já no local acabou sendo vítima de facadas.

A mulher chegou a ser socorrida por ambulância, mas morreu a caminho do hospital, de acordo com o registro.