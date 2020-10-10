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Vários tiros

Bandido invade barbearia, mata cliente e fere barbeiro em Cariacica

Rapaz que morreu  levou cinco tiros e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2020 às 13:09

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 13:09

Marcas de sangue ficaram no chão da barbearia, que fica fica na varanda de uma casa no bairro Bandeirantes Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem morreu após um bandido invadir uma barbearia e fazer vários disparos com uma arma de fogo enquanto ele cortava cabelo, no início da noite desta sexta-feira (9). O salão onde o crime aconteceu fica na varanda de uma casa, no bairro Bandeirantes, em Cariacica. Na confusão, o barbeiro acabou baleado na barriga.
A vítima foi identificada como Deverson Dias Canutto, de 32 anos. Segundo informações de Polícia Militar, o assassino já entrou na barbearia atirando com intenção de matar o cliente em um acerto de contas. O primeiro tiro atingiu o barbeiro, que correu para dentro de casa.

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Foi então que o homem que estava cortando o cabelo começou então a lutar com o atirador e foram para o lado de fora do salão. Deverson levou cinco tiros, um deles na cabeça. Ele foi socorrido por moradores, mas morreu no hospital.
O barbeiro, de 31 anos, passou por uma cirurgia e está internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. 
Para a TV Gazeta, a avó dele disse que meses atrás um homem também invadiu a barbearia querendo acertar as contas com um cliente, mas na época a briga foi pro lado de fora e ninguém foi baleado. Dessa vez, ela ficou indignada do neto inocente ser baleado enquanto trabalhava.

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Até o início da tarde deste sábado (10), nenhum suspeito foi preso. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica vai investigar o caso. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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