Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confronto

Tiroteio em Cobilândia após PM abordar carro suspeito, em Vila Velha

Polícia Militar realizou cerco a um carro branco em atitude suspeita, quando confronto começou. Veículo teria ligação com outro tiroteio, no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 23:58

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 23:58

Imagem do carro apreendido pela PM com uma viatura ao fundo
Policiais militares e criminosos trocaram tiros em Cobilândia, Vila Velha, na noite desta sexta (9) Crédito: Internauta
Policiais militares abordaram um veículo suspeito e houve troca de tiros, na noite desta sexta-feira (9), no bairro Cobilândia, em Vila Velha. De acordo com informações do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) , os policiais visualizaram um veículo branco em atitude suspeita e fizeram um cerco. Quando conseguiram abordar o veículo, começou o confronto.
Segundo fontes policiais, uma arma foi encontrada dentro do veículo e apreendida. Um suspeito também foi detido. Segundo a Polícia Militar, o carro abordado e apreendido teria relação com outro tiroteio, que foi registrado minutos antes, no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória
Segundo informações do Ciodes, uma equipe esteve na Ilha do Príncipe para atender a ocorrência e encontrou 68 cápsulas de munições diferentes, de calibres 9mm e 380. Não houve feridos. As cápsulas foram recolhidas e entregues primeiramente no Departamento de Polícia Judiciário (DPJ) de Vitória. Após a apreensão do veículo suspeito, em Vila Velha, foi determinado que as cápsulas fossem levadas para o 4º BPM, em Vila Velha.
Por fim, ambas as ocorrências  com todo o material apreendido  foram encaminhadas para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.

Veja Também

Chacina: procurados pela polícia já estiveram presos por tráfico e assalto

Criminoso usa nome da Vigilância Sanitária para aplicar golpe no ES

PM e Polícia Federal apreendem arsenal com seis armas em São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados