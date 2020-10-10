Tiroteio em Cobilândia após PM abordar carro suspeito, em Vila Velha

Segundo informações do Ciodes, uma equipe esteve na Ilha do Príncipe para atender a ocorrência e encontrou 68 cápsulas de munições diferentes, de calibres 9mm e 380. Não houve feridos. As cápsulas foram recolhidas e entregues primeiramente no Departamento de Polícia Judiciário (DPJ) de Vitória. Após a apreensão do veículo suspeito, em Vila Velha, foi determinado que as cápsulas fossem levadas para o 4º BPM, em Vila Velha.