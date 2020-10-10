Tiroteio em Cobilândia após PM abordar carro suspeito, em Vila Velha

Policiais militares abordaram um veículo suspeito e houve troca de tiros, na noite desta sexta-feira (9), no bairro Cobilândia, em Vila Velha. De acordo com informações do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) , os policiais visualizaram um veículo branco em atitude suspeita e fizeram um cerco. Quando conseguiram abordar o veículo, começou o confronto.
Segundo fontes policiais, uma arma foi encontrada dentro do veículo e apreendida. Um suspeito também foi detido. Segundo a Polícia Militar, o carro abordado e apreendido teria relação com outro tiroteio, que foi registrado minutos antes, no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória.
Segundo informações do Ciodes, uma equipe esteve na Ilha do Príncipe para atender a ocorrência e encontrou 68 cápsulas de munições diferentes, de calibres 9mm e 380. Não houve feridos. As cápsulas foram recolhidas e entregues primeiramente no Departamento de Polícia Judiciário (DPJ) de Vitória. Após a apreensão do veículo suspeito, em Vila Velha, foi determinado que as cápsulas fossem levadas para o 4º BPM, em Vila Velha.
Por fim, ambas as ocorrências com todo o material apreendido foram encaminhadas para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.