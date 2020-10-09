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Apreensão

PM e Polícia Federal apreendem arsenal com seis armas em São Mateus

A polícia recebeu a informação de que um veículo suspeito estava transportando drogas na região. Além de drogas, também foram apreendidas armas e munições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 13:08

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 13:08

Policiais militares e federais apreenderam armas, drogas e munições no município de São Mateus
Policiais militares e federais apreenderam armas, drogas e munições no município de São Mateus Crédito: Divulgação/PRF
Uma ação em conjunto das polícias Federal e Militar resultou na apreensão de seis armas, drogas e munições no município de São Mateus, no Espírito Santo., nesta quinta-feira. Duas pessoas foram detidas.
As equipes receberam a informação de que um veículo suspeito estava transportando drogas na região e montaram um cerco. Após buscas, ele foi visto em frente a uma kitinete no bairro Sernamby e, dentro do local, havia duas pessoas. Durante revista ao veículo foi localizado um pedaço de maconha e duas buchas do mesmo entorpecente.
Um dos ocupantes do carro assumiu a propriedade da droga. Ele tentou fugir, mas foi contido pelos militares. Após busca pessoal, os policiais encontraram duas chaves do imóvel. Ele confessou ter alugado o local para guardar armas e drogas. O outro suspeito disse que tinha ido ao kitinete pegar entorpecentes.
Policiais militares e federais realizaram buscas no imóvel e encontraram espingarda calibre 12 com 52 munições intactas do mesmo calibre; um revólver calibre 357 com 24 munições intactas do mesmo calibre; uma pistola calibre 380 com dois carregadores calibre 380; uma pistola calibre 380 com dois carregadores do mesmo calibre; um revólver calibre 38; uma pistola calibre 22 com um carregador; 96 munições calibre 380 intactas; 84 munições intactas calibre 22, 30 munições calibre intactas calibre 38; 34 munições calibre intactas calibre 32; dois jet loaders de revólver calibre 38 com capacidade para seis munições,; aproximadamente 400 gramas de cocaína, aproximadamente um quilo de maconha, três balanças de precisão, uma balança digital, quatro mil pinos de embalagens para cocaína, 7.200 sacos zip utilizados para embalagem de maconha, três celulares, R$ 1.692,00 reais em espécie, um automóvel e duas toucas ninja.
Os indivíduos e todo o material apreendido foram levados para a Polícia Federal.

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