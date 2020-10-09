Trio armado com duas pistolas é flagrado dentro de carro roubado em Vitória

Homens presos e menor apreendido estavam dentro de picape roubada Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois homens e um adolescente de 17 anos que estavam dentro de uma picape roubada foram detidos por policiais militares na noite desta quinta-feira (9) na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória

Segundo a polícia, eles estavam armados e se recusaram a sair do veículo, precisando ser retirados à força.

A prisão foi o resultado de uma ação integrada entre a Guarda Municipal de Vitória e a Polícia Militar

Uma das câmeras do Cerco Inteligente da Capital identificou o carro roubado no momento em que os suspeitos passavam pela Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Resistência.

Os agentes da Guarda acionaram os militares, que montaram um cerco policial em frente ao 1º Batalhão da PM, em Maruípe.

Armas, carregadores e munição foram encontrados junto com os suspeitos Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"No primeiro momento, o carro não quis parar. Com dificuldade, o carro parou e conseguimos, à força, retirar os indivíduos. Com eles já contidos, conseguimos lograr êxito em encontrar esse arsenal", explicou o subtenente Will, da PM.

Com os homens e o adolescente foram encontradas duas pistolas. Cada arma tinha um carregador reserva, além de muita munição.

De acordo com a polícia, todos já possuem passagens pela polícia e há indícios de que participariam de um ataque a grupos rivais do tráfico de drogas.

Eles foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.