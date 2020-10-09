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Muita munição

Trio armado com duas pistolas é flagrado dentro de carro roubado em Vitória

Duas armas foram encontradas pela polícia no veículo. Segundo a PM, os três suspeitos se recusaram a sair do carro e precisaram ser retirados à força
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 08:32

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 08:32

Homens presos e menor apreendido estavam dentro de caminhonete roubada
Homens presos e menor apreendido estavam dentro de picape roubada Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois homens e um adolescente de 17 anos que estavam dentro de uma picape roubada foram detidos por policiais militares na noite desta quinta-feira (9) na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória.
Segundo a polícia, eles estavam armados e se recusaram a sair do veículo, precisando ser retirados à força.
A prisão foi o resultado de uma ação integrada entre a Guarda Municipal de Vitória e a Polícia Militar.
Uma das câmeras do Cerco Inteligente da Capital identificou o carro roubado no momento em que os suspeitos passavam pela Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Resistência.
Os agentes da Guarda acionaram os militares, que montaram um cerco policial em frente ao 1º Batalhão da PM, em Maruípe.
Armas, carregadores e munição foram encontrados junto com os suspeitos
Armas, carregadores e munição foram encontrados junto com os suspeitos Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"No primeiro momento, o carro não quis parar. Com dificuldade, o carro parou e conseguimos, à força, retirar os indivíduos. Com eles já contidos, conseguimos lograr êxito em encontrar esse arsenal", explicou o subtenente Will, da PM.
Com os homens e o adolescente foram encontradas duas pistolas. Cada arma tinha um carregador reserva, além de muita munição.
De acordo com a polícia, todos já possuem passagens pela polícia e há indícios de que participariam de um ataque a grupos rivais do tráfico de drogas.
Eles foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.

  • Do G1 ES

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