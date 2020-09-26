Em perseguição, bandidos batem carro roubado e veículo pega fogo na BR 101

Carro pegou fogo na BR 101, em Carapina, na Serra Crédito: Ouvinte CBN

Um carro pegou fogo na manhã deste sábado (26), na BR 101 , em Carapina, na Serra , após bater em um poste. O veículo, um Jeep Renegade, de cor branca, havia sido roubado e estava em poder dos bandidos quando pegou fogo. Eles eram perseguidos pela polícia quando sofreram um acidente. Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram o automóvel em chamas.

De acordo com a Polícia Militar, a dona do carro teve o veículo roubado no bairro Centro da Serra. Após tomar conhecimento do fato, policiais militares realizaram buscas na região e localizaram o veículo em movimento na BR 101, próximo ao bairro Taquara. "Os militares fizeram o acompanhamento e os indivíduos perderam a direção do veículo vindo colidir em um poste. O carro pegou fogo", diz a nota enviada pela PM.

ROUBO E PERSEGUIÇÃO

A dona do carro é uma bancária, de 29 anos. Ela contou a polícia que saiu da casa de um amigo, em Serra Sede, por volta das 9h30 deste sábado (26) e foi abordada pelos dois bandidos armados assim que ia entrar no carro. Os bandidos ameaçaram atirar e fugiram com o veículo.

A mulher ligou para a Polícia Militar, que imediatamente deu início as buscas. "O operador do Ciodes repassou a informação para as equipes que estavam de serviço. Foi feito cercos táticos ao longo das possíveis rotas de fuga, que poderiam ser utilizadas pelos bandidos", contou à TV Gazeta, o Tenente Félix.

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Os militares avistaram o veículo na BR 101, próximo ao posto BKR, e iniciaram a perseguição. Os bandidos ainda bateram em outros carros antes e colidir contra o poste.

"Foi iniciada a perseguição policial e até vir a colidir, na tentativa de escapar, eles colidiram em outros três ou quatro veículos. Quando bateram no poste e viram que não iam conseguir tirar o carro de lá, eles fugiram a pé", relatou o tenente Félix.

CRIMINOSO PEDIU ÁGUA EM RESTAURANTE

Um dos bandidos logo foi preso pela polícia, enquanto o outro conseguiu correr em direção ao bairro Jardim Limoeiro e chegou a entrar em um restaurante para pedir água.

"Tentaram fugir correndo e um deles foi detido imediatamente. O outro fugiu em direção a Jardim Limoeiro. Ele também estava armado, tentou se livrar da arma de fogo e pediu água em um restaurante. O dono do estabelecimento percebeu a situação e avisou os militares que passam próximo ao local. Veio o apoio do Notaer e a gente conseguiu deter ele dentro do restaurante", explicou o tenente.

Durante a abordagem um dos suspeitos foi detido com um revólver calibre 32 e quatro munições. O outro criminoso foi preso próximo ao Terminal de Carapina.