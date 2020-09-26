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Boa sorte!

Acumulada, Mega-Sena deve pagar R$ 50 milhões neste sábado

Apostadores podem fazer seus jogos até as 19h

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 08:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 08:49
Mega-Sena deve pagar R$ 50 milhões neste sábado
Mega-Sena deve pagar R$ 50 milhões neste sábado Crédito: Divulgação | Loterias Caixa
O Concurso 2.303 da Mega-Sena sorteia neste sábado (26) o prêmio acumulado de R$ 50 milhões.
As seis dezenas serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.
Ainda neste sábado, serão sorteadas as modalidades Timemania, com prêmio estimado em R$ 3,7 milhões; Loteca, com prêmio previsto de R$ 1,4 milhão; Dia de Sorte, com previsão de R$ 700 mil, e Dupla Sena, com prêmio estimado em R$ 600 mil.

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Pra que dinheiro?

Os apostadores podem fazer seus jogos até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país, ou pela internet.
Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 57 mil em rendimentos mensais. Se ele optar por investir na venda de combustíveis, poderá abrir 75 postos de gasolina a um custo de R$ 285 mil cada.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
Com informações da Agência Brasil

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