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Em Vila Velha

Dupla é presa  após roubar carro e trocar tiros com a polícia no ES

Danylo Conceição Pereira e Felipe Rampinelli Campos roubaram um carro e, durante a fuga, bateram em um muro e tentaram fugir a pé; eles alegara que iriam atacar traficantes rivais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 22:52

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 22:52

Armas e munições apreendidas
Felipe e Danylo disseram que estavam indo para São Conrado realizar um ataque a traficantes rivais Crédito: Divulgação/PMES
Polícia Militar prendeu dois homens nesta quinta-feira (1º), na rodovia ES 010, no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha. Segundo a polícia, Felipe Rampinelli Campos e Danylo Conceição Pereira roubaram um carro em Santa Mônica, tentaram fugir da polícia e chegaram a trocar tiros com os militares. Durante a fuga, bateram em um muro de uma casa. Eles tentaram escapar a pé, mas foram alcançados pelos militares. Contra Felipe, há dois mandados de prisão em aberto, por homicídio e tráfico de drogas. 
De acordo com a PM, a dupla afirmou que estava indo até o bairro São Conrado para realizar um ataque contra traficantes rivais. Para isso, roubaram um carro modelo Volkswagem Gol. 
A polícia alegou também que Felipe tentou passar um nome falso. Com os suspeitos, foram apreendidos uma pistola calibre .380, três carregadores e 43 munições de mesmo calibre, além de um revólver calibre .38 e 15 munições. Também foi apreendido um celular.
Felipe, Danylo e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Vila Velha.
Atualização: Demandada por A Gazeta, a Polícia Civil informou, em nota, "que os conduzidos foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio contra os policiais e roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Em desfavor do conduzido de 21 anos também havia dois mandados de prisão em aberto, sendo um por tráfico de drogas e outro pelo crime de homicídio cometido em 10/09/2019, no bairro Divino Espírito Santo".

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