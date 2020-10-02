Dupla é presa  após roubar carro e trocar tiros com a polícia no ES

Felipe e Danylo disseram que estavam indo para São Conrado realizar um ataque a traficantes rivais Crédito: Divulgação/PMES

Polícia Militar prendeu dois homens nesta quinta-feira (1º), na rodovia ES 010, no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha . Segundo a polícia, Felipe Rampinelli Campos e Danylo Conceição Pereira roubaram um carro em Santa Mônica, tentaram fugir da polícia e chegaram a trocar tiros com os militares. Durante a fuga, bateram em um muro de uma casa. Eles tentaram escapar a pé, mas foram alcançados pelos militares. Contra Felipe, há dois mandados de prisão em aberto, por homicídio e tráfico de drogas.

De acordo com a PM, a dupla afirmou que estava indo até o bairro São Conrado para realizar um ataque contra traficantes rivais. Para isso, roubaram um carro modelo Volkswagem Gol.

A polícia alegou também que Felipe tentou passar um nome falso. Com os suspeitos, foram apreendidos uma pistola calibre .380, três carregadores e 43 munições de mesmo calibre, além de um revólver calibre .38 e 15 munições. Também foi apreendido um celular.

Felipe, Danylo e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Vila Velha.