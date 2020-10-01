Polícia identifica suspeito de aplicar golpes pelas redes sociais no ES

Rafael Rodrigues Nunes é acusado de aplicar golpes por meio das redes sociais Crédito: Divulgação PCES

Polícia Civil do Espírito Santo divulgou a identidade de um homem acusado de aplicar golpes de estelionato pelas redes sociais. Rafael Rodrigues Nunes utilizava o próprio perfil para divulgar produtos eletrônicos com preços baixos, mas nunca entregava as encomendas dos clientes, chegando a ameaçá-los. A polícia acredita que o acusado está foragido fora do Estado e, contra ele, há um mandado de prisão em aberto.

A delegada da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), Rhaiana Bremenkamp, afirmou que as investigações começaram em junho deste ano, após uma denúncia. A delegada afirmou que, poucos dias após a denúncia, a primeira vítima apareceu na delegacia; um porteiro que havia transferido R$ 8 mil reais para Rafael e não recebeu os produtos comprados.

"Uma pessoa me enviou prints do Instagram dele ofertando produtos como celulares, aparelhos eletrônicos, computadores, a um preço muito barato. Consegui identificar o Rafael e verifiquei que ele já possuía boletins de ocorrência por estelionato. Alguns dias depois, apareceu uma vítima na delegacia, um porteiro que conhecia o Rafael. Ele entregou R$ 8 mil ao Rafael e ele tinha essa economia para uma reforma na casa dele que seria urgente", disse a delegada.

Your browser does not support the video tag.

De acordo com Rhaiana, o acusado conseguiu convencer a vítima a comprar os produtos garantindo que ele conseguiria revendê-los rapidamente. Quando os aparelhos não chegaram, o porteiro começou a cobrar Rafael, foi quando as ameaças começaram. Após o caso do porteiro, mas seis vítimas apareceram na delegacia e, então, a Polícia Civil abriu um mandado de prisão contra o suspeito.

"Rafael prometeu que ele poderia revender os produtos de forma rápida e conseguir fazer a reforma que ele precisava, mas os produtos nunca chegaram. A vítima cobrava o Rafael, que pediu para que ele parasse de cobrar e disse que faria ele perder o emprego se continuasse insistindo. Depois, vieram mais seis vítimas na delegacia, todas elas representaram contra o Rafael. Ele já foi denunciado e saiu o mandado de prisão nesta segunda-feira (28)", acrescentou.

Rafael Rodrigues Nunes é acusado de aplicar golpes por meio das redes sociais Crédito: Divulgação/PCES

De junho para cá, já foram identificadas mais de 30 vítimas dos golpes de Rafael. A polícia chegou a ir até à casa dele, em Vitória, onde foi encontrado um veículo, modelo Jeep Renegade com restrição de furto e roubo, mas o suspeito não foi localizado. As investigações apontam que Rafael esteja foragido em outro estado e, segundo a delegada Rhaiana, há informações de que ele já aplicou golpes em outras cidades do país. Para convencer as vítimas, Rafael mente sobre a origem dos produtos.