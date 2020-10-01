Perícia da Polícia Civil volta à ilha onde aconteceu chacina em Vitória

Perícia se dirige à Ilha Dr. Américo de Oliveira Crédito: Fernando Madeira

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Wesley, Yuri, Pablo e Victor estavam na ilha, acompanhados de mais quatro amigos  que conseguiram escapar com vida do local. Além dos quatro que morreram, um ficou ferido e foi levado ao hospital e os outros três conseguiram escapar.

De acordo com o delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, que acompanhou o trabalho no local do crime, esta perícia foi complementar à realizada no primeiro dia. "Também estivemos lá na segunda (28), mas era à noite. Estivemos na ilha novamente visando recolher vestígios que possam elucidar o crime. Tivemos apoio da Capitania dos Portos e da Marinha do Brasil e contamos com, aproximadamente, dez policiais civis e dois delegados, eu e Larissa Lacerda", esclareceu.

Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que nenhuma informação sobre a investigação ou diligências será divulgada no momento, para preservar as apurações.

Chacina na ilha: vídeo mostra grupo momentos antes de ser executado Crédito: Reprodução

CONHEÇA A LOCALIZAÇÃO DA ILHA

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AS INVESTIGAÇÕES

"Não tenho dúvidas de que cinco pessoas participaram do crime. As investigações apontam que os autores eram do tráfico do Morro do Quiabo, em Cariacica, e que possuem ligação com uma organização criminosa que atua na Grande Vitória. A princípio, consideramos que os assassinos acreditavam que esse grupo de amigos estivesse ligado ao PCV, mas mataram um monte de gente inocente", descreveu Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

A sigla PCV, citada pelo delegado, é referente ao Primeiro Comando de Vitória, facção que tem sua base no Bairro da Penha, em Vitória, e ramificações em diversas cidades do Espírito Santo. A facção conta com força armada conhecida como Trem-Bala, criando ou tomando pontos de venda de drogas, além de manter relações comerciais de drogas com os traficantes aliados dessas localidades.

Já a organização criminosa em que o tráfico do Morro do Quiabo tem aliança, à qual o delegado se refere, seria a chamada Associação Família Capixaba (AFC). De acordo com fontes policiais ouvidas pela reportagem de A Gazeta, a Família Capixaba é, atualmente, uma facção criminosa que tenta fazer frente ao PCV e possui como base o bairro Mucuri, em Cariacica.

RELEMBRE O CASO

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas foram encontradas mortas no local. Outro rapaz que estava na ilha, Pablo Ricardo Lima, 21 anos, foi levado para o Pronto Atendimento de São Pedro, mas já chegou ao local sem vida. Quem fez o resgate foi o próprio tio da vítima, que ouviu os tiros e foi de barco até à ilha.

Um jovem que também estava com o grupo na ilha foi baleado por dois tiros nas costas e também deu entrada no Pronto Atendimento de São Pedro, após ser socorrido por outro colega que também escapou. A vítima baleada foi transferida, posteriormente, para o Hospital São Lucas. O sobrevivente afirma que estava pescando no local e não viu quem efetuou os disparos.

No dia dos crimes, para chegar até o local, o Corpo de Bombeiros utilizou um bote, já que não há acesso terrestre para a Ilha do Américo, como é conhecida pelos moradores da região. A Polícia Militar utilizou um helicóptero para auxiliar as equipes em terra.