Delegado Fabrício Lucindo, da Polícia Civil de Linhares, responsável pela investigação Crédito: Reprodução/TV Gazeta Norte

Your browser does not support the audio element. Homem é preso acusado de estuprar e engravidar menina de 12 anos no ES

12 anos. O caso aconteceu em um município localizado na região Norte do A Gazeta não está informando o município onde ocorreu o crime e a cidade onde a prisão foi efetuada para não expor a vítima e seus familiares. Polícia Civil tirou de circulação mais um homem acusado de cometer estupros e engravidar uma menina. A vítima dessa vez temO caso aconteceu em um município localizado na região Norte do Espírito Santo . A prisão ocorreu na semana passada, em um distrito no interior de outra cidade  também no Norte  mas a investigação foi concluída nos últimos dias pelo delegado Fabrício Lucindo, da Delegacia de Linhares, que investiga casos na Região Norte e efetuou a prisão. A reportagem denão está informando o município onde ocorreu o crime e a cidade onde a prisão foi efetuada para não expor a vítima e seus familiares.

De acordo com as investigações, as primeiras denúncias surgiram ainda no mês de julho, indicando que um vaqueiro de 54 anos, morador de uma cidade localizada no Norte do Estado e vizinho da menor, teria fugido com a menina para a uma localidade em município vizinho, na mesma região. Na apuração do caso, policiais das duas cidades constataram que o acusado e a menina viviam como um casal, inclusive com prática sexual, ao ponto da menor engravidar.

Com a comprovação dos estupros e a localização da jovem, a polícia a devolveu à família e o caso foi entregue ao Conselho Tutelar da cidade em que a família da adolescente reside. Já o acusado não havia sido localizado junto da menina e encontrava-se foragido até o último dia 24 de setembro, como explicado pelo delegado Fabrício Lucindo.

"Quando buscamos a menina, ele não se encontrava no local. Solicitamos então o pedido de prisão, e foi expedido o mandado. Como nosso sistema da Polícia Civil é integrado, a delegacia (do município onde o homem foi preso) também recebeu o pedido e, através de denúncias, ele acabou sendo localizado trabalhando informalmente como vaqueiro em uma localidade. Desta forma ele foi preso pelo crime de estupro de vulnerável. Não foi configurado crime de cárcere privado porque a menor relatou estar com o homem por vontade própria", esclareceu o delegado.

Após ser localizado e preso, o vaqueiro foi encaminhado para o Complexo Prisional de Xuri, em Vila Velha, para onde são levados presos acusados de crimes sexuais contra menores de idade.

MAIS CASOS NO NORTE DO ES

Lucindo relatou ainda que em municípios na região Norte do Estado não são raros os casos de menores de idade convivendo em "situação de casal", como ele próprio definiu.

O delegado Fabrício Lucindo, da Polícia Civil de Linhares, coordenou as investigações que levaram à prisão do acusado Crédito: Reprodução/TV Gazeta Norte

"De fato é uma situação mais comum do que se possa imaginar. Na nossa região essa é uma prática muito antiga, que se mantém sabe-se lá por quais motivos. O importante é que as pessoas denunciem ao tomarem conhecimento de casos semelhantes para que possamos impedir que estes crimes continuem", explicou o delegado.

Lucindo contou ainda que a família denunciou o sumiço da menor assim que a mesma fugiu de casa na companhia do vaqueiro. A denúncia, inclusive, ajudou a polícia a encontrar a garota.

CONSELHO TUTELAR