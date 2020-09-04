Menina de 11 anos grávida após estupro realiza aborto autorizado no ES
A menina de 11 anos que engravidou após ser estuprada em um município da Região Norte do Espírito Santo teve o aborto realizado em um hospital capixaba e deve receber alta na tarde desta sexta-feira. A interrupção da gravidez foi realizada após autorização judicial, não houve intercorrência e a criança passa bem.
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, a interrupção da gravidez foi realizada após autorização judicial. A menina passa bem e não houve intercorrências durante o procedimento.
O hospital onde o procedimento foi realizado e a cidade onde aconteceu o crime não serão divulgados para preservar a identidade da criança.
O CRIME
O estupro de vulnerável foi descoberto no final do mês passado e, segundo informações obtidas pela reportagem de A Gazeta, a menina já estava na oitava semana de gestação. A descoberta ocorreu após a menina ser atendida em uma unidade de saúde da cidade, onde exames confirmaram a gravidez.
A Polícia Civil está investigando o caso e o companheiro da avó da criança foi preso suspeito de cometer os abusos. Há ainda outro suspeito, o padrasto da criança, que chegou a ser detido, mas foi liberado e segue sendo investigado. O processo que apura o caso tramita em segredo de Justiça.