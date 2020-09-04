Corredor de hospital Crédito: Neonbrand/Unsplash

Your browser does not support the audio element. Menina de 11 anos grávida após estupro realiza aborto autorizado no ES

A menina de 11 anos que engravidou após ser estuprada em um município da Região Norte do Espírito Santo teve o aborto realizado em um hospital capixaba e deve receber alta na tarde desta sexta-feira. A interrupção da gravidez foi realizada após autorização judicial, não houve intercorrência e a criança passa bem.

De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, a interrupção da gravidez foi realizada após autorização judicial. A menina passa bem e não houve intercorrências durante o procedimento.

O hospital onde o procedimento foi realizado e a cidade onde aconteceu o crime não serão divulgados para preservar a identidade da criança.

O CRIME

estupro de vulnerável foi descoberto no final do mês passado e, segundo informações obtidas pela reportagem de A Gazeta, a menina já estava na oitava semana de gestação. A descoberta ocorreu após a menina ser atendida em uma unidade de saúde da cidade, onde exames confirmaram a gravidez.