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Menina de 11 anos grávida após estupro realiza aborto autorizado no ES

A criança, que foi vítima de estupro, foi submetida ao procedimento em um hospital do Espírito Santo. A interrupção da gravidez foi autorizada pela Justiça

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 10:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 10:25
Corredor de hospital
Corredor de hospital Crédito: Neonbrand/Unsplash
Menina de 11 anos grávida após estupro realiza aborto autorizado no ES
A menina de 11 anos que engravidou após ser estuprada em um município da Região Norte do Espírito Santo teve o aborto realizado em um hospital capixaba e deve receber alta na tarde desta sexta-feira. A interrupção da gravidez foi realizada após autorização judicial, não houve intercorrência e a criança passa bem. 
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, a interrupção da gravidez foi realizada após autorização judicial. A menina passa bem e não houve intercorrências durante o procedimento.
O hospital onde o procedimento foi realizado e a cidade onde aconteceu o crime não serão divulgados para preservar a identidade da criança.

O CRIME

estupro de vulnerável foi descoberto no final do mês passado e, segundo informações obtidas pela reportagem de A Gazeta, a menina já estava na oitava semana de gestação. A descoberta ocorreu após a menina ser atendida em uma unidade de saúde da cidade, onde exames confirmaram a gravidez.
A Polícia Civil está investigando o caso e o companheiro da avó da criança foi preso suspeito de cometer os abusos. Há ainda outro suspeito, o padrasto da criança, que chegou a ser detido, mas foi liberado e segue sendo investigado. O processo que apura o caso tramita em segredo de Justiça.

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