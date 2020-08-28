Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais um caso

Menina de 11 anos é estuprada e fica grávida no Norte do ES

Criança está na oitava semana de gestação;  dois homens são suspeitos dos abusos e um deles está preso

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 16:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 16:30
Jovem assistindo aula no notebook - videoaula
Em um mês, duas crianças ficaram grávidas no Norte do Espírito Santo, vítimas de estupro Crédito: Ian Panelo/Pexels
ESCLARECIMENTO: Para preservar a identidade e a integridade da vítima, o município onde o caso ocorreu foi retirado do texto. A atualização foi feita às 17:01, de sexta-feira (28).  
No mesmo mês em que o estupro e a gravidez de uma menina de 10 anos no Espírito Santo chocou todo o país, mais um caso de criança vítima de violência sexual vem à tona. Uma menina de 11 anos foi estuprada na região Norte do Estado, e está na oitava semana de gestação. A descoberta ocorreu após a menina ser atendida em uma unidade de saúde da cidade, onde exames confirmaram a gravidez.
O caso segue sob segredo de Justiça, mas a reportagem de A Gazeta apurou que dois homens são suspeitos de abusar da criança: o padrasto, que já foi preso, e o companheiro da avó dela, que está sendo procurado pela polícia. O padrasto negou o crime, mas teve a prisão preventiva mantida enquanto as investigações estiverem em andamento.

Veja Também

Padrasto de menina estuprada no ES é solto, mas não pode ter contato com familiares

Companheiro de avó de menina estuprada de 11 anos no ES é preso

Ainda de acordo com fontes de A Gazeta, a interrupção da gestação  aborto legal  foi pedida à Justiça já que a gestação coloca em risco a vida da criança. Exames teriam confirmado que a menina também está com descolamento de placenta. No início da noite desta sexta-feira (28), a informação é de que a menina foi hospitalizada para a realização do aborto legal.
A menina está sendo acompanhada por uma equipe de assistência social e recebendo apoio psicológico.

Veja Também

Mais de 150 meninas com até 14 anos ficaram grávidas no ES em 2020

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi procurada para falar sobre o procedimento de interrupção da gestação, mas informou que processos relacionados a menores vítimas de estupro no Estado tramitam sob sigilo.
Polícia Civil informou que investiga o caso, mas que outras informações não serão divulgadas durante as investigações. Reforçou ainda que todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro prazo legal. 
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reforçou que  processos envolvendo menores de idade tramitam em segredo de Justiça.

O QUE DIZ O ADVOGADO DA MENINA

O advogado Décio Oliveira enviou uma nota de esclarecimento, no final da noite desta sexta-feira (28), sobre a versão da família da vítima. Confira na íntegra:
"A família da menor e vítima dos fatos narrados pela imprensa informa que não repassou qualquer informação do caso a terceiros e que somente o Ministério Público do local e a Polícia Civil têm conhecimento do caso que deve por lei ser seguido sob extremos sigilo.
É importante esclarecer que o caso está sendo investigado e existem informações repassadas não condizentes com o depoimento da menor, que afirmou a prática do fato por apenas um indivíduo.
Informa ainda que não foi adotada nenhuma medida legal quanto à interrupção da gravidez ocasionada pelo crime, e que a vítima sequer foi submetida a atendimento médico por profissional ginecologista/obstetra até o presente momento.
A vítima se encontra com familiares em um ambiente seguro com toda a atenção, cuidado e carinho que a situação requer.
Neste momento difícil, a família pede o respeito e a compreensão de todos, pois o crime envolve uma criança, e que pela delicadeza do caso é um assunto que deve ser tratado em privacidade."

Veja Também

Homem é investigado por abusar de menina de seis anos em Brejetuba

Justiça do ES aceita denúncia e acusado de estuprar menina de 10 anos vira réu

Família de menina abusada no ES aceita programa de mudança de endereço e identidade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Maria
Fernanda Caliari inaugura seu novo endereço fashion em Vitória
Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados