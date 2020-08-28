Menina de 11 anos é estuprada e fica grávida no Norte do ES

Em um mês, duas crianças ficaram grávidas no Norte do Espírito Santo, vítimas de estupro Crédito: Ian Panelo/Pexels

ESCLARECIMENTO: Para preservar a identidade e a integridade da vítima, o município onde o caso ocorreu foi retirado do texto. A atualização foi feita às 17:01, de sexta-feira (28).

No mesmo mês em que o estupro e a gravidez de uma menina de 10 anos no Espírito Santo chocou todo o país, mais um caso de criança vítima de violência sexual vem à tona. Uma menina de 11 anos foi estuprada na região Norte do Estado, e está na oitava semana de gestação. A descoberta ocorreu após a menina ser atendida em uma unidade de saúde da cidade, onde exames confirmaram a gravidez.

O caso segue sob segredo de Justiça, mas a reportagem de A Gazeta apurou que dois homens são suspeitos de abusar da criança: o padrasto, que já foi preso, e o companheiro da avó dela, que está sendo procurado pela polícia. O padrasto negou o crime, mas teve a prisão preventiva mantida enquanto as investigações estiverem em andamento.

Ainda de acordo com fontes de A Gazeta, a interrupção da gestação  aborto legal  foi pedida à Justiça já que a gestação coloca em risco a vida da criança. Exames teriam confirmado que a menina também está com descolamento de placenta. No início da noite desta sexta-feira (28), a informação é de que a menina foi hospitalizada para a realização do aborto legal.

A menina está sendo acompanhada por uma equipe de assistência social e recebendo apoio psicológico.

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa ) foi procurada para falar sobre o procedimento de interrupção da gestação, mas informou que processos relacionados a menores vítimas de estupro no Estado tramitam sob sigilo.

Polícia Civil informou que investiga o caso, mas que outras informações não serão divulgadas durante as investigações. Reforçou ainda que todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro prazo legal.

O QUE DIZ O ADVOGADO DA MENINA

O advogado Décio Oliveira enviou uma nota de esclarecimento, no final da noite desta sexta-feira (28), sobre a versão da família da vítima. Confira na íntegra:

"A família da menor e vítima dos fatos narrados pela imprensa informa que não repassou qualquer informação do caso a terceiros e que somente o Ministério Público do local e a Polícia Civil têm conhecimento do caso que deve por lei ser seguido sob extremos sigilo.

É importante esclarecer que o caso está sendo investigado e existem informações repassadas não condizentes com o depoimento da menor, que afirmou a prática do fato por apenas um indivíduo.

Informa ainda que não foi adotada nenhuma medida legal quanto à interrupção da gravidez ocasionada pelo crime, e que a vítima sequer foi submetida a atendimento médico por profissional ginecologista/obstetra até o presente momento.

A vítima se encontra com familiares em um ambiente seguro com toda a atenção, cuidado e carinho que a situação requer.