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Crime

Homem é investigado por abusar de menina de seis anos em Brejetuba

Polícia Civil concluiu inquérito e encaminhou caso ao Ministério Público do Espírito Santo nesta quarta-feira (26). A vítima foi abusada sexualmente durante meses em sua própria casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 17:28

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 17:28

As crianças não sabem e nem conseguem denunciar os abusos
Denúncias de abuso sexual podem ser feitas de forma anônima, pelo 181 ou pelo Disque 100 Crédito: shutterstock
Polícia Civil concluiu nesta quarta-feira (26) a investigação de um caso de estupro de vulnerável de uma menina de apenas 6 anos de idade. O crime foi denunciado há 15 dias na delegacia de Brejetuba, na Região Serrana do Estado. A vítima, segundo a polícia, foi abusada sexualmente durante meses em sua própria casa. A polícia não informou se o acusado tem algum grau de parentesco com a vítima.
Segundo o delegado regional de Ibatiba, que também responde por Brejetuba, Cláudio Rodrigues Araújo, o crime aconteceu na zona rural do município. O autor confessou os abusos, mas tentou minimizar a gravidade deles, revelou o delegado. Demos a máxima prioridade ao caso, pois crimes assim chocam a sociedade e necessitam de uma resposta rápida das autoridades, disse Araújo.
O inquérito, segundo o delegado, foi enviado ao Ministério Público do Espírito Santo, para oferecimento de denúncia contra o acusado.
A Polícia Civil destacou a importância da atenção dos pais e responsáveis no cuidado e acompanhamento de seus dependentes. Denúncias deste tipo de crime como esse podem ser feitas a Polícia Civil, Polícia Militar, Conselho Tutelar ou, de forma anônima, pelo 181 ou pelo Disque 100.

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