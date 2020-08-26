Homem é investigado por abusar de menina de seis anos em Brejetuba

A Polícia Civil concluiu nesta quarta-feira (26) a investigação de um caso de estupro de vulnerável de uma menina de apenas 6 anos de idade. O crime foi denunciado há 15 dias na delegacia de Brejetuba, na Região Serrana do Estado. A vítima, segundo a polícia, foi abusada sexualmente durante meses em sua própria casa. A polícia não informou se o acusado tem algum grau de parentesco com a vítima.
Segundo o delegado regional de Ibatiba, que também responde por Brejetuba, Cláudio Rodrigues Araújo, o crime aconteceu na zona rural do município. O autor confessou os abusos, mas tentou minimizar a gravidade deles, revelou o delegado. Demos a máxima prioridade ao caso, pois crimes assim chocam a sociedade e necessitam de uma resposta rápida das autoridades, disse Araújo.
O inquérito, segundo o delegado, foi enviado ao Ministério Público do Espírito Santo, para oferecimento de denúncia contra o acusado.
A Polícia Civil destacou a importância da atenção dos pais e responsáveis no cuidado e acompanhamento de seus dependentes. Denúncias deste tipo de crime como esse podem ser feitas a Polícia Civil, Polícia Militar, Conselho Tutelar ou, de forma anônima, pelo 181 ou pelo Disque 100.