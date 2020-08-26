Homem é investigado por abusar de menina de seis anos em Brejetuba

Denúncias de abuso sexual podem ser feitas de forma anônima, pelo 181 ou pelo Disque 100

Segundo o delegado regional de Ibatiba, que também responde por Brejetuba, Cláudio Rodrigues Araújo, o crime aconteceu na zona rural do município. O autor confessou os abusos, mas tentou minimizar a gravidade deles, revelou o delegado. Demos a máxima prioridade ao caso, pois crimes assim chocam a sociedade e necessitam de uma resposta rápida das autoridades, disse Araújo.