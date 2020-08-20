Ana Paula Araújo, do Bom Dia Brasil, lança livro sobre abuso sexual

Ana Paula Araújo, apresentadora do Bom Dia Brasil Crédito: Instagram/Reprodução

Após quatro anos de pesquisas, viagens pelo país e mais de 100 entrevistas com vítimas e familiares, criminosos, psiquiatras e diversos especialistas no assunto, a jornalista e apresentadora do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo, escreveu "Abuso – A cultura do estupro no Brasil", que sai em outubro pela Globo Livros.

O livro é uma análise corajosa e sem meias-verdades. Trata do medo e vergonha das vítimas, de como elas são julgadas e muitas vezes culpabilizadas pela sociedade e pelo poder público, das dificuldades para denunciar, dos caminhos para superar o trauma e seguir em frente e como atitudes tão entranhadas em nossa sociedade geraram uma verdadeira cultura do estupro em nosso país.

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS TEM NOVA PRESIDENTE

A juíza de Direito Marianne Júdice de Mattos, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, foi eleita presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages) Crédito: Divulgação

A juíza de Direito Marianne Júdice de Mattos, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, foi eleita presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), em eleição realizada no último sábado, dia 15. Com 26 anos de magistratura, ela representará 555 associados, entre magistrados ativos, aposentados, pensionistas, federais e trabalhistas, até 2022. “Desejo seguir lutando pela valorização e o reconhecimento da magistratura. Também pretendo aproximar a sociedade do judiciário. Temos uma magistratura empenhada em servir, temos que apresentar nosso trabalho para a população”, revela a juíza. O atual presidente da instituição, o juiz de Direito Daniel Peçanha Moreira, compõe a chapa vencedora como 2º Vice-Presidente de Direitos Humanos. Ela tomará posse do cargo em setembro.

JORNADA CIENTÍFICA VIRTUAL

A Rede Meridional irá promover a Jornada Científica 2020. O evento, acompanhando as demandas do momento, acontecerá de forma online, para convidados. Serão vários ciclos de troca de experiências e conhecimentos, onde médicos irão compartilhar seus estudos de caso e novidades do segmento. O primeiro encontro virtual acontecerá nesta quinta-feira (20), comandado pelos médicos Fernando Zamprogno e Luis Sergio Grilo, voltado para pneumologistas e cirurgiões torácicos. Os médicos participantes receberão em suas casas um jantar do tradicional restaurante Lareira Portuguesa.

SORRISOS POR TRÁS DAS MÁSCARAS

Inspirado em um estudo da Universidade de Stanford com pacientes de Covid-19, o Outback está implementando uma ação para resgatar parte da experiência face a face com seus clientes. Atendentes e recepcionistas estão usando um crachá estampado com um belo sorriso de cada um, seguindo estudo liderado por Cati Brown-Johnson, pesquisadora que identificou que o uso dessa mesma ferramenta por profissionais de saúde que trabalham no combate ao coronavírus contribui para o aumento do bem-estar dos pacientes e proporciona mais confiança em seus médicos.

Das cinco unidades do Brasil que já iniciaram a ação, duas estão em terras capixabas. Em Vitória e em Vila Velha, a novidade já tem garantido a sensação de proximidade, empatia e hospitalidade.

PRIMEIRO ANIVERSÁRIO