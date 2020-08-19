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Renata Rasseli

Confira os países que admitem a entrada de brasileiros na pandemia

No momento, 34 destinos já aceitam visitantes que partem do Brasil, mediante teste negativo para Covid-19, quarentena ou outros requisitos

Públicado em 

19 ago 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Dubai
Dubai está aberta aos turistas brasileiros Crédito: Shutterstock
Apesar dos brasileiros estarem barrados de entrar na maioria dos destinos desejados do mundo, como EUA e Europa, devido ao número elevado de casos de coronavírus, algumas nações já começaram a flexibilizar suas fronteiras para quem viaja a partir do Brasil.
Um dos principais problemas são as conexões. São poucas as rotas diretas para os destinos onde a entrada é liberada e a maioria dos voos precisa parar em lugares que não admitem brasileiros, como é o caso dos Estados Unidos.
Conheça os países que já estão com as portas abertas para os brasileiros: 
  1. Albânia
  2. Andorra
  3. Antígua e Barbuda
  4. Armênia
  5. Bahamas
  6. Barbados
  7. Belize
  8. Bermudas
  9. Camboja
  10. Croácia
  11. Cuba
  12. Dominica
  13. Dubai (Emirados Árabes Unidos)
  14. Egito
  15. Equador
  16. Irlanda
  17. Jamaica
  18. Kosovo
  19. Líbano
  20. Macedônia do Norte
  21. Maldivas
  22. México
  23. Polinésia Francesa
  24. Quênia
  25. Reino Unido
  26. República Dominicana
  27. Ruanda
  28. São Vicente e Granadinas
  29. Santa Lúcia
  30. Sérvia
  31. Tanzânia
  32. Turks & Caicos
  33. Turquia
  34. Ucrânia 

DIA MUNDIAL DA FOTOGRAFIA

Imagem produzida por Sagrilo da Irmã Marcelina que faz alusão à Santa Ceia.
Imagem produzida por Sagrilo da Irmã Marcelina que faz alusão à Santa Ceia. Crédito: Sagrilo
A Mosaico Fotogaleria comemora o Dia Mundial da Fotografia (19/08) com uma live especial, às 19h, no perfil do Instagram @mosaicofotogaleria. O bate-papo será entre os fotógrafos Gabriel Lordello e Jorge Sagrilo. Na conversa, intitulada “História da Foto”, Sagrilo vai falar de sua carreira e de uma imagem que produziu da Irmã Marcelina que faz alusão à Santa Ceia. A galeria está promovendo uma série de lives durante a pandemia, abordando assuntos como fotografia e decoração.

PRODUTOS DA TERRA

Eduarda Buaiz
Eduarda Buaiz Crédito: Divulgação
Eduarda Buaiz aderiu ao movimento “Produto 100% capixaba”, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Espírito Santo para valorização dos produtos alimentícios e de bebidas produzidos no Espírito Santo. O selo já começa a ser utilizado no Café Numero Um, neste mês de agosto, confirmando que o produto é 100% local e tem todas as etapas de produção - plantio, colheita, moagem, torra, embalagem e distribuição -, desenvolvidas no Estado. A ação é mais uma iniciativa da empresa focada no fortalecimento dos empreendedores locais e dos negócios capixabas.

ATUALIZAÇÃO EM DERMATOLOGIA

Karina Mazzini, Abdo Salomão e Oliete Guerra
Os dermatologistas Karina Mazzini, Abdo Salomão e Oliete Guerra: atualização em São Paulo Crédito: Divulgação

CARIOCA VIRA FÃ DE CAROLINA NEVES

Maria Chagas, influenciadora digital
Maria Chagas, influenciadora digital Crédito: Divulgação
As joias autênticas da designer Carolina Neves conquistaram Maria Chagas, stylist e influenciadora digital carioca, que ficou conhecida por criar produções únicas, sempre muito coloridas e vibrantes no mesmo look. A stylist tem usado as peças de Carolina Neves em suas produções e chamou atenção recentemente em seu instagram, com um post vestindo o mix de joias autorais da designer.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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