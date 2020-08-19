Confira os países que admitem a entrada de brasileiros na pandemia

Apesar dos brasileiros estarem barrados de entrar na maioria dos destinos desejados do mundo, como EUA e Europa, devido ao número elevado de casos de coronavírus, algumas nações já começaram a flexibilizar suas fronteiras para quem viaja a partir do Brasil.
Um dos principais problemas são as conexões. São poucas as rotas diretas para os destinos onde a entrada é liberada e a maioria dos voos precisa parar em lugares que não admitem brasileiros, como é o caso dos Estados Unidos.
Conheça os países que já estão com as portas abertas para os brasileiros:
- Albânia
- Andorra
- Antígua e Barbuda
- Armênia
- Bahamas
- Barbados
- Belize
- Bermudas
- Camboja
- Croácia
- Cuba
- Dominica
- Dubai (Emirados Árabes Unidos)
- Egito
- Equador
- Irlanda
- Jamaica
- Kosovo
- Líbano
- Macedônia do Norte
- Maldivas
- México
- Polinésia Francesa
- Quênia
- Reino Unido
- República Dominicana
- Ruanda
- São Vicente e Granadinas
- Santa Lúcia
- Sérvia
- Tanzânia
- Turks & Caicos
- Turquia
- Ucrânia
DIA MUNDIAL DA FOTOGRAFIA
A Mosaico Fotogaleria comemora o Dia Mundial da Fotografia (19/08) com uma live especial, às 19h, no perfil do Instagram @mosaicofotogaleria. O bate-papo será entre os fotógrafos Gabriel Lordello e Jorge Sagrilo. Na conversa, intitulada “História da Foto”, Sagrilo vai falar de sua carreira e de uma imagem que produziu da Irmã Marcelina que faz alusão à Santa Ceia. A galeria está promovendo uma série de lives durante a pandemia, abordando assuntos como fotografia e decoração.
PRODUTOS DA TERRA
Eduarda Buaiz aderiu ao movimento “Produto 100% capixaba”, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Espírito Santo para valorização dos produtos alimentícios e de bebidas produzidos no Espírito Santo. O selo já começa a ser utilizado no Café Numero Um, neste mês de agosto, confirmando que o produto é 100% local e tem todas as etapas de produção - plantio, colheita, moagem, torra, embalagem e distribuição -, desenvolvidas no Estado. A ação é mais uma iniciativa da empresa focada no fortalecimento dos empreendedores locais e dos negócios capixabas.
ATUALIZAÇÃO EM DERMATOLOGIA
CARIOCA VIRA FÃ DE CAROLINA NEVES
As joias autênticas da designer Carolina Neves conquistaram Maria Chagas, stylist e influenciadora digital carioca, que ficou conhecida por criar produções únicas, sempre muito coloridas e vibrantes no mesmo look. A stylist tem usado as peças de Carolina Neves em suas produções e chamou atenção recentemente em seu instagram, com um post vestindo o mix de joias autorais da designer.