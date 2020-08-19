Confira os países que admitem a entrada de brasileiros na pandemia

Dubai está aberta aos turistas brasileiros Crédito: Shutterstock

Apesar dos brasileiros estarem barrados de entrar na maioria dos destinos desejados do mundo, como EUA e Europa, devido ao número elevado de casos de coronavírus, algumas nações já começaram a flexibilizar suas fronteiras para quem viaja a partir do Brasil.

Um dos principais problemas são as conexões. São poucas as rotas diretas para os destinos onde a entrada é liberada e a maioria dos voos precisa parar em lugares que não admitem brasileiros, como é o caso dos Estados Unidos.

Conheça os países que já estão com as portas abertas para os brasileiros:

Albânia Andorra Antígua e Barbuda Armênia Bahamas Barbados Belize Bermudas Camboja Croácia Cuba Dominica Dubai (Emirados Árabes Unidos) Egito Equador Irlanda Jamaica Kosovo Líbano Macedônia do Norte Maldivas México Polinésia Francesa Quênia Reino Unido República Dominicana Ruanda São Vicente e Granadinas Santa Lúcia Sérvia Tanzânia Turks & Caicos Turquia Ucrânia

DIA MUNDIAL DA FOTOGRAFIA

Imagem produzida por Sagrilo da Irmã Marcelina que faz alusão à Santa Ceia. Crédito: Sagrilo

A Mosaico Fotogaleria comemora o Dia Mundial da Fotografia (19/08) com uma live especial, às 19h, no perfil do Instagram @mosaicofotogaleria. O bate-papo será entre os fotógrafos Gabriel Lordello e Jorge Sagrilo. Na conversa, intitulada “História da Foto”, Sagrilo vai falar de sua carreira e de uma imagem que produziu da Irmã Marcelina que faz alusão à Santa Ceia. A galeria está promovendo uma série de lives durante a pandemia, abordando assuntos como fotografia e decoração.

PRODUTOS DA TERRA

Eduarda Buaiz Crédito: Divulgação

Eduarda Buaiz aderiu ao movimento “Produto 100% capixaba”, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Espírito Santo para valorização dos produtos alimentícios e de bebidas produzidos no Espírito Santo. O selo já começa a ser utilizado no Café Numero Um, neste mês de agosto, confirmando que o produto é 100% local e tem todas as etapas de produção - plantio, colheita, moagem, torra, embalagem e distribuição -, desenvolvidas no Estado. A ação é mais uma iniciativa da empresa focada no fortalecimento dos empreendedores locais e dos negócios capixabas.

ATUALIZAÇÃO EM DERMATOLOGIA

Os dermatologistas Karina Mazzini, Abdo Salomão e Oliete Guerra: atualização em São Paulo Crédito: Divulgação

CARIOCA VIRA FÃ DE CAROLINA NEVES

Maria Chagas, influenciadora digital Crédito: Divulgação