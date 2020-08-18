Recall da Rede Gazeta celebra marcas mais lembradas do ES com rock

Por conta da pandemia, este ano, a premiação do Recall de Marcas da Rede Gazeta foi um pouco diferente, mas não menos animada. Para garantir a segurança de todos, a 28ª edição aconteceu em formato híbrido, ao vivo, conduzida por Luanna Esteves e Cesinha Fernandes. A transmissão foi feita no site de A Gazeta e na página especial www.agazeta.com.br/recall.
Rock & Roll solidário
Os representantes das 35 marcas vencedoras receberam, em casa, o troféu pela conquista do prêmio e um kit especial com petiscos e bebidas. E após o encerramento do evento, curtiram a apresentação da Rockestra Live Concert, da Orquestra Camerata Sesi, que promoveu a arrecadação de recursos para o Asilo dos Idosos de Vitória. Durante a transmissão pela TV Gazeta, A Sipolatti deu um exemplo de solidariedade e doou R$ 10 mil para a instituição.