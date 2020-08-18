Recall da Rede Gazeta celebra marcas mais lembradas do ES com rock

Os representantes das 35 marcas vencedoras receberam, em casa, o troféu pela conquista do prêmio e um kit especial com petiscos e bebidas. E após o encerramento do evento, curtiram a apresentação da Rockestra Live Concert, da Orquestra Camerata Sesi, que promoveu a arrecadação de recursos para o Asilo dos Idosos de Vitória. Durante a transmissão pela TV Gazeta, A Sipolatti deu um exemplo de solidariedade e doou R$ 10 mil para a instituição.