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Renata Rasseli

Recall da Rede Gazeta celebra marcas mais lembradas do ES com rock

Os vencedores do prêmio curtiram a vitória em casa, com um kit especial, e acompanharam o show da Rockestra Live Concert, exibido na TV Gazeta, no último sábado (15)

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 11:46

Públicado em 

18 ago 2020 às 11:46
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Recall de Marcas da Rede Gazeta 2020
Recall de Marcas da Rede Gazeta 2020: apresentação da Rockestra Live Concert Crédito: Pepê
Por conta da pandemia, este ano, a premiação do Recall de Marcas da Rede Gazeta foi um pouco diferente, mas não menos animada. Para garantir a segurança de todos, a 28ª edição aconteceu em formato híbrido, ao vivo, conduzida por Luanna Esteves e Cesinha Fernandes. A transmissão foi feita no site de A Gazeta e na página especial www.agazeta.com.br/recall.
Recall de Marcas da Rede Gazeta 2020
Cesinha Fernandes e Luanna Esteves apresentaram o Recall de Marcas da Rede Gazeta 2020 Crédito: Pepê

Rock & Roll solidário

Recall de Marcas da Rede Gazeta 2020
Recall de Marcas da Rede Gazeta 2020 Crédito: Pepê
Os representantes das 35 marcas vencedoras receberam, em casa, o troféu pela conquista do prêmio e um kit especial com petiscos e bebidas. E após o encerramento do evento, curtiram a apresentação da Rockestra Live Concert, da Orquestra Camerata Sesi, que promoveu a arrecadação de recursos para o Asilo dos Idosos de Vitória. Durante a transmissão pela TV Gazeta, A Sipolatti deu um exemplo de solidariedade e doou R$ 10 mil para a instituição.
Recall de Marcas da Rede Gazeta 2020
Recall de Marcas da Rede Gazeta 2020 Crédito: Pepê

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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