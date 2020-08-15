Rede Gazeta apresenta vencedores do prêmio Recall de Marcas de 2020

Cesinha Fernandes e Luanna Esteves conduziram a apresentação do Recall de Marcas Crédito: Reprodução/A Gazeta

A tarde deste sábado (15) foi de celebração. Os vencedores da 28ª edição do Recall de Marcas da Rede Gazeta foram anunciados ao público em um evento híbrido - parte presencial, parte em casa - cuja proposta era garantir, neste momento de pandemia, uma festa segura para todos. Conduzida por Luanna Esteves e Cesinha Fernandes, a premiação foi transmitida, ao vivo, pelo site de A Gazeta, e na página especial www.agazeta.com.br/recall.

Os apresentadores de um lado da tela, e os ganhadores do outro, mas todos em sintonia para festejar. Os representantes das marcas vencedoras receberam, em casa, o troféu pela conquista do prêmio e um kit especial para curtir o momento, com petiscos e bebidas. Logo na abertura, Márcio Chagas, diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta, observou que não é fácil se destacar em setores tão competitivos, sobretudo nesta época de pandemia, e, por isso, todos mereciam felicitações.

"Dia de comemorar a vitória das marcas. Parabéns a todas que conseguiram conquistar o seu lugar, na mente e no coração do consumidor capixaba" Márcio Chagas - Diretor de Mercado Anunciante da Rede Gazeta

Entre os premiados da tarde, a Sipolatti, que venceu no segmento Loja de Eletrodomésticos. Para o diretor-executivo da empresa, ser a marca mais lembrada amplia a felicidade, a determinação e o compromisso. "Obrigado a todos os nossos clientes, funcionários e fornecedores por mais esta conquista", frisou Cláudio Sipolatti.

Na avaliação de Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória, é um orgulho ser lembrado pelo Recall e ratifica o trabalho realizado pela empresa, e todo o cuidado e carinho com os lojistas, clientes e colaboradores em 27 anos de trajetória.

O Sal Globo também conquistou o primeiro lugar no seu segmento. Produto capixaba, é comercializado em todo o Brasil e nos Estados Unidos. A diretora de Financeiro e Marketing do Grupo, Maria Isabel Braga Firlim, falou da empresa e expressou sua gratidão. Já são 55 anos de trabalho, que envolve a produção salina, refinaria, matriz, filiais... A toda essa gente, muito obrigada, disse.

Apresentador de um lado da tela, vencedores de outro: novo formato para uma festa segura Crédito: Reprodução/A Gazeta

O diretor-clínico da Rede Meridional, Marcus Vinicius Albernaz Leitão, destacou a missão do grupo no cuidado com as pessoas, e todos os investimentos que têm sido feitos para aprimorar o atendimento em suas unidades, iniciativas que, para ele, levaram à conquista do primeiro lugar no segmento hospital. "A todos, nosso muito obrigado!"

João Ângelo Baptista, presidente do Asilo de Vitória, também marcou presença na transmissão, parabenizou a realização do evento e ressaltou a importância das doações para a manutenção da entidade sem fins lucrativos, inaugurada há 80 anos e responsável pelos cuidados de mais de 60 idosos.

ROCK DA TARDE

Após o encerramento da transmissão da premiação, era chegada a hora de curtir a apresentação da Rockestra Live Concert, da Orquestra Camerata Sesi, que, além de garantir o entretenimento dos participantes da festa, promovia a arrecadação de recursos para o Asilo dos Idosos de Vitória.

TV Gazeta e GShow e, durante a exibição, a Sipolatti deu um exemplo de solidariedade, doando R$ 10 mil à entidade. Os telespectadores também puderam fazer doações ao longo da apresentação, O show foi transmitido pelae GShow edurante a exibição, a Sipolatti deu um exemplo de solidariedade, doando R$ 10 mil à entidade. Os telespectadores também puderam fazer doações ao longo da apresentação, e ainda podem contribuir para que o asilo mantenha as portas abertas.