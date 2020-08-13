Asilo de Vitória pede doações para manter as portas abertas

O Asilo de Vitória, localizado no bairro Monte Belo, na Capital, está pedindo doações para ajudar a manter a instituição que cuida de mais de 60 idosos. O objetivo é preservar o equilíbrio financeiro tanto para a manutenção do local quanto para manter o bem-estar e conforto de todos que precisam do acolhimento do espaço.
Para contribuir, basta fazer um depósito ou transferência bancária para uma das quatro contas disponibilizadas pelo Asilo de Vitória (veja a lista abaixo), ou então pelo Picpay ou PagSeguro. Algumas dessas opções podem ser acessadas diretamente no site da instituição, onde o usuário deverá clicar no botão Quero Doar e escolher uma das possibilidades. Quem tiver interesse, também pode se tornar sócio do asilo e colaborar com doações mensais.
De acordo com a ex-deputada estadual Luzia Toledo, membro do Conselho Fiscal da instituição, o Asilo de Vitória firmou uma parceria com a Rede Gazeta e a meta de arrecadação da campanha é de R$ 100 mil. Para ela, as doações são fundamentais para a manutenção da entidade.
"A arrecadação dessa campanha é muito importante para dar sustentabilidade financeira ao asilo. E, com isso, proporcionar mais qualidade de vida para os idosos"
Contas do Asilo de Vitória
- Banco do Brasil: Agência: 3480-0 / Conta Corrente: 5366-X
- Banestes: Agência: 106 / Conta Corrente: 1826-296
- Sicoob: Agência: 3010-4 /Conta Corrente: 36.143-7
- Caixa Econômica: Agência: 0823/003 / Conta Corrente: 895-7
- CNPJ do Asilo de Vitória: 28.165.272-0001-60
- Picpay: https://app.picpay.com/user/AsilodeVitoria