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Asilo de Vitória pede doações para manter as portas abertas

A instituição sem fins lucrativos completou 80 anos no mês de junho e conta com ajuda voluntária para manter os cuidados e bem-estar dos idosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 17:58

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 17:58

Com 80 anos de história, o Asilo de Vitória atende atualmente mais de 60 idosos
Com 80 anos de história, o Asilo de Vitória atende atualmente mais de 60 idosos Crédito: Anette Musso
O Asilo de Vitória, localizado no bairro Monte Belo, na Capital, está pedindo doações para ajudar a manter a instituição que cuida de mais de 60 idosos. O objetivo é preservar o equilíbrio financeiro tanto para a manutenção do local quanto para manter o bem-estar e conforto de todos que precisam do acolhimento do espaço.
Para contribuir, basta fazer um depósito ou transferência bancária para uma das quatro contas disponibilizadas pelo Asilo de Vitória (veja a lista abaixo), ou então pelo Picpay ou PagSeguro. Algumas dessas opções podem ser acessadas diretamente no site da instituição, onde o usuário deverá clicar no botão Quero Doar e escolher uma das possibilidades. Quem tiver interesse, também pode se tornar sócio do asilo e colaborar com doações mensais.
De acordo com a ex-deputada estadual Luzia Toledo, membro do Conselho Fiscal da instituição, o Asilo de Vitória firmou uma parceria com a Rede Gazeta e a meta de arrecadação da campanha é de R$ 100 mil. Para ela, as doações são fundamentais para a manutenção da entidade. 
"A arrecadação dessa campanha é muito importante para dar sustentabilidade financeira ao asilo. E, com isso, proporcionar mais qualidade de vida para os idosos"
Luzia Toledo - Membro do Conselho Fiscal do Asilo de Vitória

Contas do Asilo de Vitória

  • Banco do Brasil: Agência: 3480-0 / Conta Corrente: 5366-X
  • Banestes: Agência: 106 / Conta Corrente: 1826-296
  • Sicoob:  Agência: 3010-4 /Conta Corrente: 36.143-7
  • Caixa Econômica: Agência: 0823/003 / Conta Corrente: 895-7
  • CNPJ do Asilo de Vitória: 28.165.272-0001-60
  • Picpay: https://app.picpay.com/user/AsilodeVitoria

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