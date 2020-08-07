Recall de Marcas: confira os segmentos avaliados no Espírito Santo

A pesquisa do Recall de Marcas é desenvolvida pelo Instituto Futura Crédito: Freepik

O tradicional Recall de Marcas da Rede Gazeta precisou se adaptar devido à pandemia do novo coronavírus. Em sua 28ª edição, a pesquisa foi lançada de forma virtual para o mercado capixaba no dia 16 de junho. O levantamento, realizado pelo Instituto Futura, é um importante mecanismo para as empresas identificarem qual é a percepção dos consumidores em relação às suas marcas.

No levantamento de nível estadual, 1.400 pessoas, de idade igual ou superior a 16 anos, foram ouvidas. A abordagem foi da seguinte forma: "Quando eu falo em (informando o segmento), que marca lhe vem à cabeça?". Do total de entrevistados, 49,1% eram homens e, 50,9%, mulheres.

Os dados foram apurados entre os dias 5 e 17 de março deste ano. Entre os segmentos pesquisados estão academia, agência de turismo, aluguel de carro, construtora de imóveis, escola de idioma, farmácia, hospital, joalheria, loja de calçados, oficina automotiva e supermercado.