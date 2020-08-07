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Pesquisa

Recall de Marcas: confira os segmentos avaliados no Espírito Santo

Ao todo, 1.400 pessoas foram entrevistadas, no período de 5 a 17 de março deste ano, no levantamento estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 15:32

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 15:32

A pesquisa do Recall de Marcas em nível estadual entrevistou, ao todo, 1.400 pessoas
A pesquisa do Recall de Marcas é desenvolvida pelo Instituto Futura Crédito: Freepik
O tradicional Recall de Marcas da Rede Gazeta precisou se adaptar devido à pandemia do novo coronavírus. Em sua 28ª edição, a pesquisa foi lançada de forma virtual para o mercado capixaba no dia 16 de junho. O levantamento, realizado pelo Instituto Futura, é um importante mecanismo para as empresas identificarem qual é a percepção dos consumidores em relação às suas marcas.
No levantamento de nível estadual, 1.400 pessoas, de idade igual ou superior a 16 anos, foram ouvidas. A abordagem foi da seguinte forma: "Quando eu falo em (informando o segmento), que marca lhe vem à cabeça?". Do total de entrevistados, 49,1% eram homens e, 50,9%, mulheres.
Os dados foram apurados entre os dias 5 e 17 de março deste ano. Entre os segmentos pesquisados estão academia, agência de turismo, aluguel de carro, construtora de imóveis, escola de idioma, farmácia, hospital, joalheria, loja de calçados, oficina automotiva e supermercado.
Confira abaixo os segmentos pesquisados no Estado:
  1. 01

    ARROZ

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    2.
  2. 02

    BANCO

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    3.
  3. 03

    CAFÉ

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    4.
  4. 04

    CERVEJA

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    5.
  5. 05

    CHOCOLATE

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    6.
  6. 06

    COOPERATIVA

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    7.
  7. 07

    EMPRESAS DE ÔNIBUS

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    8.
  8. 08

    ENSINO A DIST NCIA

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    9.
  9. 09

    FARINHA DE TRIGO

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    10.
  10. 10

    FINANCEIRAS

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    11.
  11. 11

    FRANGO

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    12.
  12. 12

    GRANDES EMPRESAS

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    13.
  13. 13

    INDÚSTRIAS DE VIDRO

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    14.
  14. 14

    LEITE E DERIVADOS

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    15.
  15. 15

    LINGUIÇA E EMBUTIDOS

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    16.
  16. 16

    MARCA DE ÁGUA MINERAL

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    17.
  17. 17

    OPERADORAS DE TELEFONIA

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    18.
  18. 18

    REFRIGERANTE

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    19.
  19. 19

    RESPONSABILIDADE SOCIAL

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    20.
  20. 20

    SAL

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    21.
  21. 21

    EMPRESAS DE SEGURO

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

    22.
  22. 22

    TOP OF MIND

    Clique aqui e confira o ranking das empresas mais lembradas no segmento.

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