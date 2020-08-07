Recall de Marcas: veja os segmentos avaliados na Grande Vitória

O Recall de Marcas da Rede Gazeta é uma ferramenta importante para o mercado capixaba identificar quais marcas são as mais lembradas pelos consumidores. Desenvolvida pelo Instituto Futura, a pesquisa foi apresentada no dia 16 de junho por meio de uma live no site de A Gazeta. O lançamento online foi uma medida tomada para contornar a situação imposta pela pandemia, que exige o distanciamento social para evitar a propagação do novo coronavírus.