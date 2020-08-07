Recall de Marcas: veja os segmentos avaliados na Grande Vitória

O Recall de Marcas da Rede Gazeta é uma ferramenta importante para o mercado capixaba identificar quais marcas são as mais lembradas pelos consumidores. Desenvolvida pelo Instituto Futura, a pesquisa foi apresentada no dia 16 de junho por meio de uma live no site de A Gazeta. O lançamento online foi uma medida tomada para contornar a situação imposta pela pandemia, que exige o distanciamento social para evitar a propagação do novo coronavírus.
Na pesquisa realizada na Grande Vitória, foram entrevistadas 800 pessoas de idade igual ou superior a 16 anos, sendo 47,3% do público masculino e, 52,8%, do feminino. A coleta dos dados, realizada no período de 18 de fevereiro a 6 de março, consistia na resposta da seguinte pergunta: "Quando eu falo em (informando o segmento), que marca lhe vem à cabeça?".
Confira abaixo os segmentos pesquisados na Grande Vitória: