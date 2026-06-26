VLI dá início a plano de sucessão após anúncio da saída de CEO

A VLI, empresa logística que transporta cargas via ferrovia e tem atuação no Espírito Santo, anunciou nesta sexta-feira (26) que o atual CEO, Fábio Marchiori, decidiu não renovar o seu mandato, que se encerra em novembro.
Dessa forma, a companhia afirmou que vai iniciar, a partir de agora, o “planejamento da sucessão". O objetivo, segundo a empresa, é ter uma "transição planejada, segura e alinhada aos interesses de longo prazo da companhia e de seus stakeholders”.
A VLI está na fase final do processo de renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) e, no Espírito Santo, opera cargas em composições próprias na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), controlada pela Vale.
Nesta semana, também foi anunciada outra mudança no comando de empresa logística no Espírito Santo. A Vports, concessionária responsável pelas operações no Porto de Vitória, anunciou a saída de Gustavo Serrão, depois de pouco mais de dois anos à frente das atividades portuárias.
Fábio Marchiori ingressou na VLI em 2020, como CFO e, nos últimos anos, como CEO, teve papel fundamental na evolução da companhia, liderando iniciativas estratégicas, fortalecendo a posição competitiva e contribuindo para a geração de valor.
“Durante sua gestão, foram alcançados marcos importantes, como a construção do planejamento estratégico de 10 anos, a significativa transformação do foco do cliente, a aprovação do processo de renovação da FCA pela ANTT e pelo Ministério dos Transportes, a consistente geração de caixa que permitiu a execução de investimentos estruturantes e o início do ciclo de pagamento de dividendos”, informou a companhia.
De acordo com a VLI, Fábio Marchiori não renovará o mandato porque vai se dedicar a projetos pessoais. Até a conclusão do processo de sucessão e a posse do novo CEO, seguirá no exercício de suas funções.