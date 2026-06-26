VLI dá início a plano de sucessão após anúncio da saída de CEO

A VLI, empresa logística que transporta cargas via ferrovia e tem atuação no Espírito Santo, anunciou nesta sexta-feira (26) que o atual CEO, Fábio Marchiori, decidiu não renovar o seu mandato, que se encerra em novembro.





Dessa forma, a companhia afirmou que vai iniciar, a partir de agora, o “planejamento da sucessão". O objetivo, segundo a empresa, é ter uma "transição planejada, segura e alinhada aos interesses de longo prazo da companhia e de seus stakeholders”.





A VLI está na fase final do processo de renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) e, no Espírito Santo, opera cargas em composições próprias na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), controlada pela Vale.





Nesta semana, também foi anunciada outra mudança no comando de empresa logística no Espírito Santo. A Vports, concessionária responsável pelas operações no Porto de Vitória, anunciou a saída de Gustavo Serrão, depois de pouco mais de dois anos à frente das atividades portuárias.