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Samarco estima gerar R$ 2,5 bilhões em tributos para o ES até 2030

Mineradora finalizou recentemente primeiras concorrências para atividades voltadas ao aumento da produção; em 2026, cerca de 80 fornecedores capixabas já atuaram no projeto do Momento 3, totalizando R$ 254 milhões

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 11:49

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

26 jun 2026 às 11:49
Planta industrial da Samarco, em Ubu Fernando Madeira/arquivo

Operando atualmente com 60% da capacidade produtiva e fazendo investimentos para alcançar 100% da produção de pelotas e finos de minério de ferro até 2028, a Samarco projeta que suas atividades devem gerar cerca de R$ 2,5 bilhões em tributos no Espírito Santo até 2030. 


A empresa – que ficou com as atividades paralisadas por cinco anos na Unidade de Ubu, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo depois do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG) – iniciou processos de contratações de fornecedores para viabilizar o avanço rumo à retomada da capacidade produtiva em Ubu. 


Só no Espírito Santo, o investimento da mineradora está estimado em R$ 3,5 bilhões como parte de um pacote de R$ 13 bilhões.


A primeira concorrência, de um total de três a serem realizadas, foi para a rota pellet feed, que são os finos do minério de ferro. A Milplan foi a empresa vencedora, após atendimento aos requisitos técnicos e por apresentar a melhor proposta comercial. 


Os serviços a serem realizados a partir do contrato são de montagem industrial: bases civis, instalação de estruturas metálicas e elétricas e instrumentação. O contrato também inclui montagem de equipamentos novos e reformados.


Outra concorrência concluída recentemente foi a de Operador Logístico, com vitória da empresa capixaba VIX Logística para atender as unidades de Ubu e Germano (MG), na área de almoxarifado.


Até o momento, cerca de 80 fornecedores capixabas já atuaram no projeto do Momento 3, totalizando R$ 254 milhões (de janeiro a abril de 2026), incluindo empresas dos municípios de Anchieta, Guarapari e Piúma, o que evidencia a forte inserção local.


Segundo a Samarco, a expectativa é que haja mobilização de benefícios para o território local, por meio da contratação de força de trabalho da região, da ampliação de compras locais e da subcontratação de fornecedores e prestadores de serviços locais, alinhados aos requisitos técnicos e operacionais exigidos. 


A Samarco informou que vai realizar evento para fornecedores do Espírito Santo apresentarem à empresa vencedora da rota Pellet Feed seus portfólios, fortalecendo a recomendação para a aquisição de materiais e subcontratação dentro do Estado. 


Além dessa iniciativa, a área de Suprimentos da Samarco realiza rodadas de esclarecimentos com as empresas que participaram desta primeira rota para apoiar o desenvolvimento da competitividade e ajudar na preparação para as próximas concorrências.

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Lotes e força de trabalho local

Os próximos lotes serão a rota civil, voltada para serviços de infraestrutura – já em andamento – e, em seguida, a rota pelotização, ainda sem prazo de início.


A Samarco incentiva a contratação de força de trabalho local, inclusive por empresas contratadas. Como exemplo, desde 2025, a empresa oferece capacitações gratuitas para moradores de Anchieta, Guarapari e Piúma, em áreas como mecânica, automação, instrumentação industrial, eletrotécnica e eletromecânica.


Em 2025, foram iniciadas 23 turmas, com 635 participantes. Para 2026, estão previstas 11 turmas, somando 230 vagas. 

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