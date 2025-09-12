Especial Publicitário

EstúdioCast: Samarco vai investir R$ 3,5 bi na operação do ES até 2028

Empresa projeta retomada da capacidade total de produção, com impacto positivo na arrecadação e na infraestrutura das comunidades em que atua no Estado

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Samarco

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 05:00

A Samarco anunciou um aporte de R$ 3,5 bilhões no Espírito Santo como parte de um pacote de R$ 13 bilhões em investimentos. O objetivo é a retomada total da capacidade produtiva da mineradora, que, atualmente, opera com 60% do seu potencial.

O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), fez com que a Samarco interrompesse suas atividades por cinco anos. Agora, a empresa está focada em uma volta gradual e sustentável e já produz 15 milhões de toneladas de pelotas de minério de ferro por ano.

Para que isso seja possível, a mineradora conta com dois concentradores em Mariana e duas usinas de pelotização em Ubu, em Anchieta. Até 2028, a previsão é que mais duas usinas sejam instaladas no complexo, com o investimento previsto sendo destinado à modernização, para eficiência e sustentabilidade das novas unidades.

O diretor de Operações da Samarco, Sérgio Mileipe, conta no episódio do EstúdioCast, que esse aporte terá reflexos diretos na economia capixaba. “Quero reforçar o nosso compromisso com o Espírito Santo. Temos feito um esforço tremendo para utilizar a mão de obra local e trazer as empresas capixabas para dentro da Samarco, de forma que o recurso aplicado realmente permaneça aqui e se transforme em melhor qualidade de vida para a população e para as comunidades que nos acolhem”, destaca.

No bate-papo com o repórter Douglas Motta, Mileipe também relembra que a saída da Samarco de uma recuperação judicial foi peça-chave para que a empresa continue crescendo de forma sólida.



“Conseguimos através de uma administração eficiente honrar nossos compromissos, então, estamos virando uma página de nossa história, o que nos dá uma tranquilidade para fazer negócios com clientes e fornecedores”, ressalta o diretor.

Conheça mais do projeto de retomada das operações da Samarco e seus benefícios para o Espírito Santo no vídeo acima.

Sérgio Mileipe e Douglas Motta no novo episódio do EstúdioCast Crédito: Gabriel Mazim

Samarco

Leia mais Samarco completa 48 anos e consolida retomada gradual, segura e sustentável

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta