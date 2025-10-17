Especial Publicitário

Samarco investe em pessoas e inovação para tornar mineração mais sustentável

Empresa vive evolução cultural após o rompimento, que a levou a ressignificar e ampliar o conceito de segurança como valor e a aprimorar iniciativas voltadas ao aproveitamento de rejeitos, à economia circular e à descarbonização

Samarco usa resíduo da indústria de mármore para garantir economia circular e sustentável Crédito: Divulgação/Samarco

Pioneirismo. Essa é uma das palavras utilizadas pela Samarco para definir uma história que consolidou uma reputação de inovação tecnológica, desde a produção de pelotas com alto teor de ferro a partir de minério de baixo teor em escala industrial, nos anos 1970, ao uso de um mineroduto de 400 km de extensão, considerado o mais extenso do mundo na mesma época.

Entretanto, o rompimento da barragem de Fundão, em 2015, trouxe a necessidade de uma evolução cultural na empresa, guiada pelo propósito de fazer uma mineração diferente, mais segura, sustentável e conectada à sociedade.

Essa jornada de reconstrução abriu espaço para uma cultura mais colaborativa. Com isso, a inovação ganhou um novo papel: além de ser diferencial competitivo, passou a ser instrumento de resiliência e motor para consolidar uma atuação mais responsável.

Pessoas no centro das decisões

Funcionários são reconhecidos por suas inovações no prêmio Ideias de Valor Crédito: Divulgação/Samarco

Para Vera Lucia, gerente-geral de Pessoas e Cultura da empresa, fazer uma mineração diferente também é colocar as pessoas no centro, reconhecendo que o impacto humano, social e ambiental é parte indissociável da atuação da mineradora.

“Hoje, buscamos uma mineração que seja mais sustentável para todas as pessoas, pautada pelo diálogo, pela escuta ativa às comunidades vizinhas e às demandas da sociedade e alicerçada por valores como respeito às pessoas, segurança, integridade, além do compromisso com a promoção e garantia dos Direitos Humanos”, comenta Vera.

Esse reposicionamento materializa-se em iniciativas de diversidade, equidade e inclusão. Em 2025, mulheres já representam 29,3% do quadro geral da empresa, enquanto a inclusão de pessoas com deficiência alcançou 5%. Nos cargos de liderança, as mulheres já são 28,7%, enquanto pretos e pardos somam 34,1% do total.

“O que faz a diferença é o sentimento de pertencimento. Trabalhamos consistentemente na promoção da inovação por meio da evolução cultural, buscando promover um ambiente cada vez mais seguro psicologicamente, onde os erros possam ser compreendidos como oportunidades de aprendizagem e construção de novos caminhos. Ainda há muito a fazer, e seguimos firmes com esse propósito”, explica a gerente-geral.

Além disso, a Samarco aposta na inovação com programas internos que estimulam a criatividade e o protagonismo no dia a dia da organização. Entre essas iniciativas, estão a criação da Gerência de Inovação e o programa Ideias de Valor, que incentiva o comportamento criativo das equipes por meio de soluções de simples execução e de resultado imediato na rotina.

“A inovação na Samarco não é apenas uma diretriz estratégica, é um traço cultural profundamente enraizado na empresa. Essa vocação inovadora se manifesta em uma estratégia estruturada que abrange três linhas complementares de inovação: incremental, transformacional e disruptiva, todas integradas ao cotidiano da organização, tanto em áreas ligadas ao processo produtivo como nas áreas suporte”, completa Thiago Marchezi, gerente-geral de Planejamento Estratégico, Inovação e Tecnologia de Informação na Samarco.

Inovação nos processos

Resíduo do mármore é reaproveitado na mineração da Samarco Crédito: Divulgação/Samarco

Com a inovação presente na cultura, o caminho para que essas ideias chegassem ao setor de Operações da empresa foi natural, ainda mais em um momento de retomada gradual, iniciado em 2020, marcado pela reconfiguração da produção com foco na segurança e na redução de impactos ambientais.

Um desses marcos, por exemplo, foi a adoção do empilhamento a seco de rejeitos arenosos após passarem pelo sistema de filtragem, o que elimina a necessidade de novas barragens de rejeitos.

Outra solução inovadora que tem ganhado destaque é o uso de resíduos de lavra de mármore na produção de pelotas de minério de ferro como alternativa complementar ao calcário. Assim, além da contribuição para a economia circular, a utilização desses rejeitos também contribui para redução das emissões de CO2 equivalente e do consumo térmico do forno.

Por isso, desde a aplicação desse recurso, em 2023, cerca de 387 mil toneladas do material deixaram de ser dispostas na natureza e foram utilizadas como coproduto pela Samarco. Atualmente, o coproduto de mármore representa 69% dos fundentes utilizados na pelotização.

“O uso do coproduto do mármore é só um dos resultados do nosso trabalho. A Samarco possui programa estratégico voltado para a sustentabilidade, com uma série de iniciativas que buscam o desenvolvimento de tecnologias que incluem: novos insumos de baixo carbono para o processo produtivo, soluções digitais para monitoramento e reuso de água, soluções para rastreabilidade das partículas de poeira, dentre outras”, destaca Marchezi.

Parcerias de valor

Para o sucesso de suas iniciativas, a Samarco tem apostado em parcerias, como a realizada com o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), o governo britânico no Brasil e o Mining Hub, hub de inovação do setor da mineração, no projeto setorial de descarbonização de atividades industriais.



Essa iniciativa prevê a identificação de rotas tecnológicas de descarbonização e soluções para o setor mineral com o desenvolvimento de tecnologias e equipamentos para redução de emissões de gases de efeito estufa.

Além disso, a empresa aposta no modelo de inovação aberta, conectando-se a hubs e startups para criar soluções. Entre os parceiros estão Findeslab, Base27, Mining Hub e Rede Embrapii. Esses espaços têm impulsionado projetos em áreas como automação, inteligência artificial, reaproveitamento de rejeitos e saneamento descentralizado.

Segundo Thiago Marchezi, essas parcerias funcionam como plataformas de cocriação, onde a Samarco atua levando desafios que vão além da operação e buscando soluções em conjunto.

“No Espírito Santo, a atuação junto ao Findeslab e ao Base27 reforça nosso compromisso com o desenvolvimento regional e a diversificação da matriz econômica. Os desafios lançados nesses hubs, como o gêmeo digital do precipitador eletrostático ou o uso de IA na mistura de insumos, são exemplos de como a Samarco está redefinindo processos industriais com base em dados, automação e sustentabilidade”, conta.

Portal Parceiros de Inovação

Recentemente, a Samarco lançou o Portal Parceiros de Inovação, uma ferramenta que tem o objetivo de centralizar o recebimento de propostas de fornecedores interessados em apresentar soluções inovadoras. O acesso está disponível no site www.samarco.com/fornecedores e a avaliação das propostas considera critérios como alinhamento aos objetivos estratégicos, grau de novidade da solução e o nível de incerteza tecnológica envolvido.

Para completar, o portal busca o recebimento espontâneo de propostas de inovação por parte de potenciais parceiros, que podem ser startups, universidades, centros de pesquisa e empresas de médio e grande porte.

“Criamos o portal para ampliar e robustecer a nossa conexão com os agentes do ecossistema de inovação aberta, que é algo que a Samarco entende ser fundamental para que a mineração se reinvente e continue evoluindo. Em menos de três meses desde o lançamento, já recebemos 60 interações por meio do portal e temos uma iniciativa em fase inicial, com foco em sustentabilidade”, sintetiza Marchezi.

