EstúdioCast: tecnologia sem barragem consolida retomada sustentável da Samarco

Além dessa inovação, empresa pratica o reaproveitamento de resíduos da indústria do mármore e projeta neutralizar emissões de carbono até 2050

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 14:55

Em processo de retomada da capacidade total de produção, a Samarco está reforçando a estratégia para consolidar uma mineração mais sustentável e responsável, com foco em inovação tecnológica e redução de impactos socioambientais.

Entre as iniciativas, destacam-se o empilhamento a seco de rejeitos, considerado mais seguro que as barragens tradicionais, e o reaproveitamento de resíduos da indústria de mármore no processo de pelotização, o que reduz emissões de CO₂ e evita novas extrações.

Esse é o tema do novo episódio do EstúdioCast, que recebeu a diretora de Sustentabilidade da Samarco, Rosane Santos. No bate-papo com o repórter Douglas Motta, ela ressalta a busca da mineradora por ressignificar a atuação nos territórios em que está presente.

“Nosso propósito é mostrar que é possível crescer de forma responsável, aliando sustentabilidade, inovação e diálogo com a sociedade”, afirma.

Inclusive, entre os compromissos assumidos pela mineradora, estão a neutralidade de carbono até 2050 e a redução de 30% das emissões até 2032. A empresa também aposta em programas de reaproveitamento da água e projetos para mitigação de danos ambientais.

“Queremos fazer uma mineração sustentável e diferente, que contribua de forma sistemática para o desenvolvimento do território”, conclui a executiva.

Assista ao videocast no vídeo que está no início deste texto e conheça mais das tecnologias sustentáveis implementadas pela Samarco e dos investimentos da empresa.

Rosane Santos e Douglas Motta no novo episódio do EstúdioCast Crédito: Flávia Martins

Samarco

