Em 2025

Samarco atinge recorde de produção de minério desde a retomada

A produção anual totalizou 15,1 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro, sendo o maior volume desde a retomada das operações em 2020

Publicado em 13 de março de 2026 às 16:31

Produção de pelotas de minério de ferro da Samarco Crédito: Daniel Mansuir-Nitro/Divulgação

A produção da Samarco, mineradora que tem complexo industrial em Ubu, Anchieta, no Sul do Espírito Santo, atingiu recorde em 2025, alcançando produção anual de 15,1 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro. Segundo a empresa, esse foi o maior volume desde 2020, ano em que a empresa voltou a operar depois do rompimento da barragem em Mariana (MG), ocorrido em 2015.

Em divulgação de resultados na quinta-feira (12), a empresa destacou que encerrou 2025 com resultados financeiros impulsionados por uma receita líquida de US$ 1,898 bilhão e um Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de US$ 1,087 bilhão frente a US$ 834 milhões do ano anterior, o que representa um crescimento de 30,3%.

"O desempenho financeiro do ano reflete, entre outros fatores, a consolidação do ramp-up (aumento gradual da produção) das operações até 60% da capacidade instalada. As vendas foram de 15,9 milhões de toneladas, crescimento de 68% frente ao obtido em 2024", informou a mineradora.

A previsão da empresa é retornar a 100% da capacidade de produção instalada até o ano de 2028. Para isso, investirá R$ 13,8 bilhões, já aprovados pelo Conselho de Administração no final do ano passado, o maior montante já aportado pela empresa em sua história. Só para o Espírito Santo, devem ser destinados cerca de R$ 3 bilhões na renovação completa das usinas 1 e 2 de pelotização, as mais antigas da companhia, inauguradas em 1977 e 1997. Ao todo, o complexo possui quatro usinas.

O presidente da Samarco, Rodrigo Vilela, destaca que 2025 foi um período decisivo. “Mantivemos o foco naquilo que está ao nosso alcance: operar com segurança, cuidar das nossas pessoas, cumprir o plano de negócios e avançar em nossos compromissos de longo prazo. Concluímos o ramp-up da fase 2, estabilizamos as plantas e reforçamos a nossa geração de caixa”, afirmou.

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