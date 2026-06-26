Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Gastronomia

Noruega: 3 receitas típicas da culinária norueguesa para fazer em casa

Aprenda a preparar opções clássicas e saborosas para diversificar o cardápio e sair da rotina
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 17:55

Ensopado de cordeiro com repolho (Fårikål) (Imagem: Malin_82 | Shutterstock)
Ensopado de cordeiro com repolho (Imagem: Malin_82 | Shutterstock) Crédito: Fårikål
Para a Copa do Mundo 2026, a Noruega se classificou com o melhor poderio ofensivo da Europa: a seleção norueguesa marcou 37 gols em oito jogos nas eliminatórias, uma média impressionante de 4,6 gols por partida. Além do futebol, o país também se destaca pela culinária. Rica em tradições e sabores autênticos, a gastronomia norueguesa é marcada pela valorização de ingredientes locais, como peixes, frutos do mar, carnes de caça e produtos típicos das regiões montanhosas e costeiras.
A seguir, confira 3 receitas típicas da culinária norueguesa para fazer em casa!

1. Ensopado de cordeiro com repolho (Fårikål)

Ingredientes

  • 1 kg de carne de cordeiro cortada em cubos grandes
  • 1 repolho verde cortado em fatias grossas
  • 500 ml de água
  • 500 g de batata pequena descascada
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Pão crocante norueguês (knekkebrød) e mostarda para acompanhar

Modo de preparo

Em uma panela, distribua metade dos gomos de repolho no fundo. Sobre eles, coloque metade dos cubos de cordeiro, tempere com sal e pimenta-do-reino. Repita as camadas até finalizar os ingredientes, terminando sempre com uma camada de repolho no topo.
Despeje a água cuidadosamente pelas laterais da panela, sem cobrir totalmente os ingredientes. Tampe e leve ao fogo médio até começar a ferver. Em seguida, reduza para fogo baixo e cozinhe por aproximadamente 2 horas, mantendo a panela tampada. Se necessário, acrescente pequenas quantidades de água ao longo do cozimento para evitar que o preparo seque. Ao final, a carne deverá estar bem macia e o repolho completamente cozido.
Enquanto o ensopado cozinha, coloque as batatas em uma panela, cubra com água, adicione uma pitada de sal e cozinhe por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que fiquem macias. Escorra e reserve. Sirva o Fårikål acompanhado das batatas cozidas, mostarda amarela e pão crocante norueguês ( knekkebrød ). Finalize com a salsinha picada.

2. Bolo príncipe norueguês (Fyrstekake)

Ingredientes

Massa
  • 250 g de farinha de trigo
  • 150 g de manteiga gelada
  • 75 g de açúcar
  • 1 gema de ovo
  • 2 colheres de sopa de água gelada
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
  • 200 g de amêndoas moídas
  • 150 g de açúcar
  • 100 g de manteiga em temperatura ambiente
  • 2 ovos
Finalização
  • 1 gema de ovo para pincelar
  • Amêndoas laminadas para decorar

Modo de preparo

Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o açúcar. Adicione a manteiga gelada e misture com as pontas dos dedos até obter uma farofa úmida. Acrescente a gema e a água gelada aos poucos, misturando apenas até formar uma massa homogênea. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Recheio
Em uma tigela, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme claro e fofo. Acrescente os ovos, um de cada vez, misturando bem após cada adição. Junte as amêndoas moídas e misture até formar um creme uniforme. Reserve.
Montagem e finalização
Retire a massa da geladeira, abra cerca de 2/3 com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma redonda, previamente untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o recheio de amêndoas sobre a massa, nivelando com uma espátula. Abra o restante da massa e corte tiras de aproximadamente 2 cm de largura. Disponha as tiras sobre o recheio, formando um padrão quadriculado. Pincele a gema sobre as tiras e distribua amêndoas laminadas por cima.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 45 a 50 minutos, ou até que a massa esteja dourada e o recheio firme. Retire do forno, deixe esfriar por pelo menos 20 minutos antes de desenformar e sirva em temperatura ambiente.
Sopa cremosa de peixe
Sopa cremosa de peixe Crédito:

3. Sopa cremosa de peixe (Fiskesuppe)

Ingredientes

  • 300 g de filé de salmão sem pele e cortado em cubos grandes
  • 300 g de peixe branco cortado em cubos grandes
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 alho-poró cortado em rodelas
  • 1 cenoura cortada em tiras
  • 500 ml de caldo de peixe
  • 200 ml de creme de leite fresco
  • 100 ml de leite
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de endro picado
  • 2 colheres de sopa de cebolinha picada

Modo de preparo

Em uma panela grande, derreta a manteiga em fogo médio e refogue o alho-poró por cerca de 3 minutos, mexendo de vez em quando. Acrescente a cenoura e cozinhe por mais 5 minutos, até começar a ficar macia. Polvilhe a farinha de trigo sobre os legumes e misture bem. Aos poucos, adicione o caldo de peixe, mexendo continuamente para evitar a formação de grumos. Acrescente o leite e o creme de leite fresco, misture e cozinhe por cerca de 10 minutos, até obter um caldo levemente encorpado.
Adicione os cubos de salmão e peixe branco ao caldo. Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, ou até que os peixes estejam cozidos e macios, tomando cuidado para não mexer excessivamente e desmanchá-los. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e misture delicadamente o endro e a cebolinha. Sirva ainda quente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Procuradoria Geral do Estado
Programa dá descontos e prazo de 145 dias para negociar débitos tributários no ES
Morada Vitória, da Morar Construtora
Morar prepara lançamento de novo empreendimento do Minha Casa, Minha Vida em Vila Velha
Sala de aula
ES mais do que dobra oferta de ensino em tempo integral, aponta Inep

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados