Mudança na Vports: Gustavo Serrão deixa comando do Porto de Vitória

A Vports, autoridade portuária e concessionária responsável pelo Porto de Vitória, anunciou mudança no comando da empresa. Depois de pouco mais de dois anos, o CEO Gustavo Serrão deixou o cargo na última quinta-feira (18).
Ainda não foi definido quem vai substituir Serrão no cargo de diretor-presidente. Por enquanto, a função será ocupada de forma interina pelo diretor comercial Pedro Benevides.
Nos últimos dois anos, sob liderança de Serrão, a Vports destacou ter avançado em diversas frentes que contribuíram para consolidar a empresa como referência no setor portuário nacional.
Dentre essas frentes, destacam-se os investimentos no canal de acesso aquaviário que possibilitaram a ampliação dos navios para operação nos Portos de Vitória-Vila Velha e de Barra do Riacho, a integração do sistema ferroviário à operação portuária e o estabelecimento de diversas parcerias comerciais para o desenvolvimento de atividades nos terminais administrados pela Vports.
Em publicação em rede social, Gustavo Serrão destacou o trabalho feito para o desenvolvimento portuário e também para o Espírito Santo.
"Levo comigo uma profunda conexão com o Espírito Santo, que acolheu a mim e a minha família de forma generosa. Receber a Comenda Domingos Martins e o título de cidadão espírito-santense são honrarias que guardarei com enorme carinho e que simbolizam um vínculo que vai muito além da atuação profissional", afirmou.