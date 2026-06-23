Mudança na Vports: Gustavo Serrão deixa comando do Porto de Vitória

A Vports, autoridade portuária e concessionária responsável pelo Porto de Vitória, anunciou mudança no comando da empresa. Depois de pouco mais de dois anos, o CEO Gustavo Serrão deixou o cargo na última quinta-feira (18).





Ainda não foi definido quem vai substituir Serrão no cargo de diretor-presidente. Por enquanto, a função será ocupada de forma interina pelo diretor comercial Pedro Benevides.





Nos últimos dois anos, sob liderança de Serrão, a Vports destacou ter avançado em diversas frentes que contribuíram para consolidar a empresa como referência no setor portuário nacional.

Dentre essas frentes, destacam-se os investimentos no canal de acesso aquaviário que possibilitaram a ampliação dos navios para operação nos Portos de Vitória-Vila Velha e de Barra do Riacho, a integração do sistema ferroviário à operação portuária e o estabelecimento de diversas parcerias comerciais para o desenvolvimento de atividades nos terminais administrados pela Vports.