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Troca na gestão

Mudança na Vports: Gustavo Serrão deixa comando do Porto de Vitória

Depois de pouco mais de dois anos, CEO da concessionária responsável pelo terminal portuário deixa o cargo; diretor Pedro Benevides assume interinamente

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 19:24

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

23 jun 2026 às 19:24
Vports tem alta na movimentação de cargas
Área da Vports: concessionária passa a ter comando interino.
 Divulgação/Vports

A Vports, autoridade portuária e concessionária responsável pelo Porto de Vitória, anunciou mudança no comando da empresa. Depois de pouco mais de dois anos, o CEO Gustavo Serrão deixou o cargo na última quinta-feira (18). 


Ainda não foi definido quem vai substituir Serrão no cargo de diretor-presidente. Por enquanto, a função será ocupada de forma interina pelo diretor comercial Pedro Benevides.


Nos últimos dois anos, sob liderança de Serrão, a Vports destacou ter avançado em diversas frentes que contribuíram para consolidar a empresa como referência no setor portuário nacional.

 

Dentre essas frentes, destacam-se os investimentos no canal de acesso aquaviário que possibilitaram a ampliação dos navios para operação nos Portos de Vitória-Vila Velha e de Barra do Riacho, a integração do sistema ferroviário à operação portuária e o estabelecimento de diversas parcerias comerciais para o desenvolvimento de atividades nos terminais administrados pela Vports. 

Gustavo Serrão, CEO da Vports
Gustavo Serrão deixa o comando da Vports depois de dois anos. Carlos Alberto Silva

Em publicação em rede social, Gustavo Serrão destacou o trabalho feito para o desenvolvimento portuário e também para o Espírito Santo.


"Levo comigo uma profunda conexão com o Espírito Santo, que acolheu a mim e a minha família de forma generosa. Receber a Comenda Domingos Martins e o título de cidadão espírito-santense são honrarias que guardarei com enorme carinho e que simbolizam um vínculo que vai muito além da atuação profissional", afirmou.

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