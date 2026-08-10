Motorista bate em viatura durante desvio de acidente e é preso no ES

Um motorista de 44 anos bateu em uma viatura da Guarda Civil Municipal de Marataízes enquanto agentes sinalizavam um desvio na ES-060 após um grave acidente, na noite de domingo (9).





A Guarda informou que o veículo Volkswagem Gol se aproximou em alta velocidade e o motorista não obedeceu à ordem de parada. Em seguida, ocorreu o acidente. O condutor sofreu lesões no rosto e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes. Após ser atendido e liberado, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim.





Segundo a Polícia Militar, o condutor apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Diante da recusa, foi elaborado um Termo de Constatação de Embriaguez, documento utilizado para registrar sinais de alteração da capacidade psicomotora e que pode auxiliar na autuação por embriaguez ao volante.