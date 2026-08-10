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Em Marataízes

Motorista bate em viatura durante desvio de acidente e é preso no ES

A Guarda informou que o veículo Volkswagem Gol se aproximou em alta velocidade e o motorista não obedeceu à ordem de parada

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 16:31

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 ago 2026 às 16:31
Homem é preso após desobedecer parada e atingir Guarda Municipal em Marataízes
Motorista bate em viatura durante desvio de acidente e é preso Reprodução/marata_news

Um motorista de 44 anos bateu em uma viatura da Guarda Civil Municipal de Marataízes enquanto agentes sinalizavam um desvio na ES-060 após um grave acidente, na noite de domingo (9).


A Guarda informou que o veículo Volkswagem Gol se aproximou em alta velocidade e o motorista não obedeceu à ordem de parada. Em seguida, ocorreu o acidente. O condutor sofreu lesões no rosto e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes. Após ser atendido e liberado, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim.


Segundo a Polícia Militar, o condutor apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Diante da recusa, foi elaborado um Termo de Constatação de Embriaguez, documento utilizado para registrar sinais de alteração da capacidade psicomotora e que pode auxiliar na autuação por embriaguez ao volante.

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Ainda conforme a PM, o homem estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2025. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por "dano qualificado, desobediência, dirigir embriagado e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano". 


Posteriormente, o motorista foi encaminhado ao presídio. O nome dele não foi divulgado. 

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