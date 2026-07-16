O novo presidente do Porto de Vitória

O Conselho de Administração da Vports, concessionária responsável pelo Complexo Portuário de Vitória, decidiu nomear Pedro Benevides como novo diretor-presidente da companhia. Benevides, que era diretor Comercial e está na Vports desde o início da concessão, no final de 2022, assume o lugar de Gustavo Serrão, que deixou o cargo na primeira quinzena de junho. Ele já vinha respondendo de maneira interina e, agora, assume de vez.



"Nesses quatro anos, liderou a Diretoria Comercial e teve participação relevante no sucesso da empresa. Sua experiência, conhecimento do setor e da companhia reforçam a confiança do Conselho em sua capacidade de liderar a Vports e dar continuidade ao que foi realizado até aqui", informa a Vports em comunicado ao mercado.



Executivo com mais de 15 anos de experiência em empresas dos segmentos industrial, logística e portuário, Pedro Benevides é capixaba, com formação em Administração de Empresas pela Universidade de Vila Velha, e especializações em Gestão, Logística e Supply Chain pela FGV, Fundação Dom Cabral e Valência Port. Começou a carreira na Vale, passando também por Whirlpool e Log-In.



"A nomeação reafirma o compromisso da Vports com uma gestão pautada na excelência, na continuidade da estratégia de crescimento e na geração de valor compartilhado, contribuindo para o desenvolvimento do Espírito Santo e o fortalecimento da economia do país", finaliza a nota.



A Vports, única autoridade portuária privada do Brasil, é responsável pelo complexo de Vitória e tem uma área, ainda sem uso, em Barra do Riacho, entre Portocel e o Porto da Imetame. Nas operações de Vitória e Vila Velha, caberá ao novo CEO focar no desenvolvimento de projetos e na atração de cargas em um ambiente de maior concorrência, afinal, o Porto da Imetame deve começar a funcionar em 2027, o Porto Central está previsto para 2028 e Portocel está em ritmo de expansão. Em Aracruz, onde a Vports já deu entrada no licenciamento ambiental, caberá ao novo presidente dar uma destinação para a área.