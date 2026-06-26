O Espírito Santo tem programação pra todos os gostos neste fim de semana. Quem curte sertanejo não pode perder a 98ª Festa de São Pedro, na Praça do Papa, com Luiza Andrade (20h) e Tierry (22h) nesta sexta (26), e Zé Felipe, no sábado (27), às 22h. Entrada gratuita.





O final de semana ainda conta com Roda de Boteco 2026 e o aniversário de Cariacica, com Alexandre Pires e a dupla João Neto & Frederico. No clima junino, as Festas Juninas do ES seguem lotando a agenda.





Para quem quer um programa ao ar livre, o Festival de Balonismo de Pindobas é atração à parte. E o fim de semana ainda termina em festa com as celebrações do Dia do Orgulho, com as baladas Pride na Bolt e Pride na Fluente agitando a noite capixaba.