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Tierry, Zé Felipe, Alexandre Pires e festas do Dia do Orgulho: confira a agenda do final de semana no ES

O Espírito Santo tem programação pra todos os gostos neste fim de semana
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 17:43

Alexandre Pires e Tierry agitam o ES neste fim de semana
Alexandre Pires e Tierry agitam o ES neste fim de semana Bruno Lira/Instagram/@tierry

O Espírito Santo tem programação pra todos os gostos neste fim de semana. Quem curte sertanejo não pode perder a 98ª Festa de São Pedro, na Praça do Papa, com Luiza Andrade (20h) e Tierry (22h) nesta sexta (26), e Zé Felipe, no sábado (27), às 22h. Entrada gratuita.


O final de semana ainda conta com Roda de Boteco 2026 e o aniversário de Cariacica, com Alexandre Pires e a dupla João Neto & Frederico.  No clima junino, as Festas Juninas do ES seguem lotando a agenda. 


Para quem quer um programa ao ar livre, o Festival de Balonismo de Pindobas é atração à parte. E o fim de semana ainda termina em festa com as celebrações do Dia do Orgulho, com as baladas Pride na Bolt e Pride na Fluente agitando a noite capixaba.

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