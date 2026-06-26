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Música

Banda Sinfônica do Ifes apresenta releituras de clássicos do MPB em Vitória

Espetáculo reúne versões sinfônicas de sucessos de artistas como Legião Urbana, Roberto Carlos, Tim Maia e Skank; ingressos custam a partir de R$ 10
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 13:35

Banda Sinfônica do Ifes apresenta releituras de clássicos da MPB em Vitória.
Banda Sinfônica do Ifes apresenta releituras de clássicos da MPB em Vitória. Reprodução Instagram @bandasinfonicadoifes

A Banda Sinfônica do Ifes sobe ao palco no dia 8 de julho, às 20h, no Sesc Glória, em Vitória, para o concerto "Um Pouquinho de Brasil", que promete revisitar sucessos que marcaram diferentes gerações da música popular brasileira.


Os ingressos custam a partir de R$ 10 e estão à venda na plataforma Lets Events.


Sob a direção artística e regência do maestro Frances Serpa, o espetáculo traz releituras sinfônicas de clássicos da MPB, do rock nacional, do pagode e da música sertaneja.


O repertório reúne canções de nomes como Legião Urbana, Roberto Carlos, Tim Maia, Fábio Júnior, Roupa Nova, Skank e Jota Quest, além de sucessos que marcaram o pagode e o sertanejo.


Os arranjos são assinados por Daniel Guimarães e foram desenvolvidos especialmente para a apresentação, que propõe uma nova interpretação de músicas conhecidas do público, combinando a sonoridade da banda sinfônica com elementos tecnológicos.

Serviço

Banda Sinfônica do Ifes – Clássicos da MPB em versões sinfônicas
Quando: 8 de julho (quarta-feira), às 20h
Onde: Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória
Ingressos: a partir de R$ 10, pela plataforma Lets Events
Classificação livre

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