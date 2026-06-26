Banda Sinfônica do Ifes apresenta releituras de clássicos do MPB em Vitória

A Banda Sinfônica do Ifes sobe ao palco no dia 8 de julho, às 20h, no Sesc Glória, em Vitória, para o concerto "Um Pouquinho de Brasil", que promete revisitar sucessos que marcaram diferentes gerações da música popular brasileira.





Os ingressos custam a partir de R$ 10 e estão à venda na plataforma Lets Events.





Sob a direção artística e regência do maestro Frances Serpa, o espetáculo traz releituras sinfônicas de clássicos da MPB, do rock nacional, do pagode e da música sertaneja.





O repertório reúne canções de nomes como Legião Urbana, Roberto Carlos, Tim Maia, Fábio Júnior, Roupa Nova, Skank e Jota Quest, além de sucessos que marcaram o pagode e o sertanejo.





Os arranjos são assinados por Daniel Guimarães e foram desenvolvidos especialmente para a apresentação, que propõe uma nova interpretação de músicas conhecidas do público, combinando a sonoridade da banda sinfônica com elementos tecnológicos.