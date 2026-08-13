5 maneiras de se conectar com sua espiritualidade de maneira fácil e simples

A gratidão também pode ser uma prática espiritual simples e acessível. Antes de dormir ou ao acordar, pense em três coisas pelas quais você se sente grato naquele momento. Não precisam ser acontecimentos extraordinários. Uma conversa agradável, uma refeição gostosa, uma oportunidade, uma pessoa querida ou até mesmo um momento de descanso podem entrar nessa lista. O exercício ajuda a direcionar a atenção para aquilo que existe de positivo na vida e a desenvolver uma percepção maior sobre as pequenas bênçãos do cotidiano.