Caparaó capixaba recebe festival gratuito que conecta infância, arte e natureza

Depois de dez anos, o Festival Imaginário Sementes Livres volta a ser realizado no Espírito Santo com uma programação gratuita voltada para a primeira infância. Entre os dias 26 e 28 de junho, o evento ocupa o Armazém Multiverso e as comunidades de Patrimônio da Penha e Limo Verde, em Divino de São Lourenço, reunindo atividades que conectam crianças, famílias, cultura e natureza.





A proposta do festival é oferecer experiências de criação, descoberta e convivência, reconhecendo as crianças como protagonistas culturais. Ao longo dos três dias, a programação inclui cafés da manhã compartilhados, cortejos pelas comunidades, oficinas de arte, saúde e criatividade, sessões de cinema e o chamado "almoço de chão", preparado com e para as crianças.





O evento também busca estimular o contato das novas gerações com os saberes tradicionais do campo e com a preservação ambiental. A programação foi pensada para aproximar as crianças de práticas ligadas à agroecologia, às sementes crioulas, à alimentação e ao cuidado com a biodiversidade da Mata Atlântica.





A primeira edição do Sementes Livres aconteceu em 2016, em Vitória, reunindo famílias, educadores, artistas e agricultores em atividades ligadas ao brincar e à experimentação. Em 2026, o festival retorna com foco ampliado na conservação ambiental e na valorização dos conhecimentos tradicionais da região do Caparaó, área situada próxima ao Parque Nacional do Caparaó.