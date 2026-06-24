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Cultura

Caparaó capixaba recebe festival gratuito que conecta infância, arte e natureza

Evento acontece entre os dias 26 e 28 de junho, no Patrimônio da Penha, com oficinas, cortejos, cinema e atividades voltadas para crianças e famílias
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 08:30

Festival Sementes Livres une infância, cultura e natureza no Caparaó Capixaba.
Festival Sementes Livres une infância, cultura e natureza no Caparaó Capixaba. Fabíola Melca

Depois de dez anos, o Festival Imaginário Sementes Livres volta a ser realizado no Espírito Santo com uma programação gratuita voltada para a primeira infância. Entre os dias 26 e 28 de junho, o evento ocupa o Armazém Multiverso e as comunidades de Patrimônio da Penha e Limo Verde, em Divino de São Lourenço, reunindo atividades que conectam crianças, famílias, cultura e natureza.


A proposta do festival é oferecer experiências de criação, descoberta e convivência, reconhecendo as crianças como protagonistas culturais. Ao longo dos três dias, a programação inclui cafés da manhã compartilhados, cortejos pelas comunidades, oficinas de arte, saúde e criatividade, sessões de cinema e o chamado "almoço de chão", preparado com e para as crianças.


O evento também busca estimular o contato das novas gerações com os saberes tradicionais do campo e com a preservação ambiental. A programação foi pensada para aproximar as crianças de práticas ligadas à agroecologia, às sementes crioulas, à alimentação e ao cuidado com a biodiversidade da Mata Atlântica.


A primeira edição do Sementes Livres aconteceu em 2016, em Vitória, reunindo famílias, educadores, artistas e agricultores em atividades ligadas ao brincar e à experimentação. Em 2026, o festival retorna com foco ampliado na conservação ambiental e na valorização dos conhecimentos tradicionais da região do Caparaó, área situada próxima ao Parque Nacional do Caparaó.

Festival Sementes Livres une infância, cultura e natureza no Caparaó Capixaba.
Festival Sementes Livres une infância, cultura e natureza no Caparaó Capixaba. Fabíola Melca

Outro destaque desta edição é o reconhecimento do papel das mulheres agricultoras, artesãs, educadoras e guardiãs de sementes, que mantêm vivos conhecimentos relacionados ao cultivo da terra, à alimentação e à preservação cultural. Também participam do projeto jovens bolsistas do LAB Armazém – Escola de Artes e Tecnologias, que atuarão como monitores das atividades.


O festival será sediado no Armazém Multiverso, centro cultural rural localizado na Serra do Caparaó. Reconhecido como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura e pela Secult, o espaço promove atividades ligadas à arte, memória, educação e cultura alimentar, além de exibições de filmes, oficinas e ações voltadas para a juventude da região.

Programação

Sexta-feira, 26 de junho

Preparando o Ninho: O primeiro dia será dedicado aos adultos que constroem o festival. Será um momento de preparação coletiva do espaço, montagem das instalações, organização das oficinas e ambientação dos percursos que receberão as crianças nos dias

seguintes.


Sábado, 27 de junho

09h – Café da manhã compartilhado na Feira Livre de Patrimônio da Penha.

12h às 14h – Brincando de Comidinha

Uma experiência prática para aprender a acender o fogo, compreender os processos do

cozinhar e descobrir a alimentação como espaço de convivência, autonomia e criação.

14h – Estações Livres de Experimentação

O Armazém se transforma em um grande território de descobertas, com oficinas de arte,

saúde, natureza e criatividade distribuídas em diferentes ambientes.

16h – Sessão de Cinema Sementes Livres

17h – Encerramento das atividades do dia.


Domingo, 28 de junho

09h – Café da manhã compartilhado na comunidade de Limo Verde.

12h às 14h – Brincando de Comidinha

Um almoço de chão preparado com e para as crianças, fortalecendo o aprendizado coletivo

sobre o fogo, os alimentos e os processos do cozinhar.

14h – Estações Livres de Experimentação

Oficinas de arte, saúde, natureza e criatividade espalhadas pelos diferentes espaços do

Armazém Multiverso.

16h – Sessão Cinema Sementes Livres

17h – Celebração de despedida e encerramento do II Festival Imaginário – Sementes Livres

Serviço

2º Festival Imaginário Sementes Livres

Quando: 26, 27 e 28 de junho

Onde: Armazém Multiverso (ES-190, Estrada Parque, Patrimônio da Penha) e comunidades de Patrimônio da Penha e Limo Verde, em Divino de São Lourenço

Entrada gratuita

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