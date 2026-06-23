Com suas montanhas, gastronomia de influência italiana e clima ameno durante os meses mais frios do ano, Santa Teresa foi eleita pelos leitores de HZ como o melhor destino de inverno do Espírito Santo, com 79,41%. O município conquistou a preferência do público em enquete promovida pelo site entre os dias 18 e 22 de junho.
A segunda colocação ficou com Pedra Azul, em Domingos Martins, que somou 12% da preferência do público. Fechando o pódio apareceu Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto, com 2,52% dos votos.
Localizada na Região Serrana capixaba, Santa Teresa é um dos principais destinos turísticos do Estado durante o inverno, reconhecida pela tradição e cultura italiana em meio às montanhas do Espírito Santo. Confira algumas opções de passeios no município:
Casa dos Espumantes
Localizada no Circuito Caravaggio, a Casa dos Espumantes é uma das paradas mais tradicionais para quem deseja conhecer os sabores produzidos na serra capixaba. O espaço oferece degustações e comercializa espumantes, vinhos e outros produtos artesanais da região, sendo um dos pontos mais procurados pelos turistas que visitam Santa Teresa.
Rua do Lazer
No coração da cidade, a Rua do Lazer concentra restaurantes, cafeterias, bares e lojas que ajudam a movimentar o turismo durante o inverno. É o principal ponto de encontro de moradores e visitantes, especialmente à noite, quando o clima serrano convida para um jantar acompanhado de vinhos, massas e pratos da culinária italiana.
Rampa do Voo Livre do Caravaggio
Um dos cartões-postais de Santa Teresa, a rampa fica a cerca de 11 quilômetros do centro da cidade e oferece uma vista panorâmica das montanhas capixabas. O local recebe praticantes de parapente e asa-delta, mas também atrai visitantes que buscam contemplar a paisagem e o pôr do sol. Com mais de 900 metros de altitude, a estrutura conta ainda com restaurante e área de apoio para turistas.
Confira o ranking geral da votação
- Santa Teresa: 79.41%
- Pedra Azul (Domingos Martins): 12.00%
- Pedra Menina (Dores do Rio Preto): 2.52%
- Campinho (Domingos Martins): 1.93%
- Marechal Floriano: 1.04%
- Alfredo Chaves: 0.74%
- Santa Maria de Jetibá: 0.74%
- Venda Nova do Imigrante: 0.59%
- Iúna: 0.44%
- Vargem Alta: 0.30%
- Guaçuí: 0.30%