Com suas montanhas, gastronomia de influência italiana e clima ameno durante os meses mais frios do ano, Santa Teresa foi eleita pelos leitores de HZ como o melhor destino de inverno do Espírito Santo, com 79,41%. O município conquistou a preferência do público em enquete promovida pelo site entre os dias 18 e 22 de junho.





A segunda colocação ficou com Pedra Azul, em Domingos Martins, que somou 12% da preferência do público. Fechando o pódio apareceu Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto, com 2,52% dos votos.





Localizada na Região Serrana capixaba, Santa Teresa é um dos principais destinos turísticos do Estado durante o inverno, reconhecida pela tradição e cultura italiana em meio às montanhas do Espírito Santo. Confira algumas opções de passeios no município: