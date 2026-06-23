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Resultado da enquete

Santa Teresa é eleita o melhor destino de inverno do ES por leitores de HZ

Município da Região Serrana liderou votação popular promovida por HZ com 79,41% e ficou à frente de outros tradicionais destinos capixabas para curtir o frio
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 10:06

Carretella Del Vin de Santa Teresa em 2024
Carretella Del Vin de Santa Teresa em 2024 Marcelo Pita Fotografia

Com suas montanhas, gastronomia de influência italiana e clima ameno durante os meses mais frios do ano, Santa Teresa foi eleita pelos leitores de HZ como o melhor destino de inverno do Espírito Santo, com 79,41%. O município conquistou a preferência do público em enquete promovida pelo site entre os dias 18 e 22 de junho.


A segunda colocação ficou com Pedra Azul, em Domingos Martins, que somou 12% da preferência do público. Fechando o pódio apareceu Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto, com 2,52% dos votos.


Localizada na Região Serrana capixaba, Santa Teresa é um dos principais destinos turísticos do Estado durante o inverno, reconhecida pela tradição e cultura italiana em meio às montanhas do Espírito Santo. Confira algumas opções de passeios no município:

Casa dos Espumantes

Espumantes produzidos em Santa Teresa pela Casa dos Espumantes
Espumantes produzidos em Santa Teresa pela Casa dos Espumantes Junior Follador

Localizada no Circuito Caravaggio, a Casa dos Espumantes é uma das paradas mais tradicionais para quem deseja conhecer os sabores produzidos na serra capixaba. O espaço oferece degustações e comercializa espumantes, vinhos e outros produtos artesanais da região, sendo um dos pontos mais procurados pelos turistas que visitam Santa Teresa.

Rua do Lazer

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Rua do Lazer em Santa Teresa. Reprodução/ Prefeitura Municipal de Santa Teresa

No coração da cidade, a Rua do Lazer concentra restaurantes, cafeterias, bares e lojas que ajudam a movimentar o turismo durante o inverno. É o principal ponto de encontro de moradores e visitantes, especialmente à noite, quando o clima serrano convida para um jantar acompanhado de vinhos, massas e pratos da culinária italiana.

Rampa do Voo Livre do Caravaggio

Rampa do Voo Livre no Caravaggio
Rampa do Voo Livre no Caravaggio. Giovana Duarte

Um dos cartões-postais de Santa Teresa, a rampa fica a cerca de 11 quilômetros do centro da cidade e oferece uma vista panorâmica das montanhas capixabas. O local recebe praticantes de parapente e asa-delta, mas também atrai visitantes que buscam contemplar a paisagem e o pôr do sol. Com mais de 900 metros de altitude, a estrutura conta ainda com restaurante e área de apoio para turistas.

Confira o ranking geral da votação

  • Santa Teresa: 79.41%
  • Pedra Azul (Domingos Martins): 12.00%
  • Pedra Menina (Dores do Rio Preto): 2.52%
  • Campinho (Domingos Martins): 1.93%
  • Marechal Floriano: 1.04%
  • Alfredo Chaves: 0.74%
  • Santa Maria de Jetibá: 0.74%
  • Venda Nova do Imigrante: 0.59%
  • Iúna: 0.44%
  • Vargem Alta: 0.30%
  • Guaçuí: 0.30%

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