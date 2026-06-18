Qual o melhor destino de inverno do ES? Vote na enquete

Com a chegada das temperaturas mais amenas, as regiões de montanha do Espírito Santo voltam a atrair moradores e turistas em busca do clima típico do inverno. Cafés especiais, restaurantes, hospedagens aconchegantes, paisagens naturais e eventos da estação fazem parte dos atrativos que movimentam cidades capixabas nesta época do ano.





Pensando nisso, HZ quer saber: qual é o melhor destino de inverno do Espírito Santo? Vote na enquete abaixo e escolha o seu local favorito para curtir o frio no Estado.





Essa é uma votação espontânea, feita com voto popular, e encerra na próxima segunda-feira (22), às 10h. O vencedor será anunciado na terça-feira (23).