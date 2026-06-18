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Votação

Qual o melhor destino de inverno do ES? Vote na enquete

Vote no seu destino favorito e ajude a eleger o melhor lugar para curtir o inverno capixaba
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 13:54

Iúna, Pedra Azul e Santa Teresa são alguns dos destinos de inverno mais conhecidos no ES.
Iúna, Pedra Azul e Santa Teresa são alguns dos destinos de inverno mais conhecidos no ES. Edson Chagas; Gildo Loyola e Divulgação

Com a chegada das temperaturas mais amenas, as regiões de montanha do Espírito Santo voltam a atrair moradores e turistas em busca do clima típico do inverno. Cafés especiais, restaurantes, hospedagens aconchegantes, paisagens naturais e eventos da estação fazem parte dos atrativos que movimentam cidades capixabas nesta época do ano.


Pensando nisso, HZ quer saber: qual é o melhor destino de inverno do Espírito Santo? Vote na enquete abaixo e escolha o seu local favorito para curtir o frio no Estado.


Essa é uma votação espontânea, feita com voto popular, e encerra na próxima segunda-feira (22), às 10h. O vencedor será anunciado na terça-feira (23).

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