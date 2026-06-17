Inverno transforma cenários no ES com cerejeiras, lavandas e girassóis gigantes

Com a chegada das temperaturas mais amenas, diversas regiões do Espírito Santo se transformam em verdadeiros cenários floridos. Cerejeiras, campos de lavanda, girassóis gigantes e outras espécies entram em seu período de maior beleza, atraindo visitantes em busca de paisagens encantadoras e experiências ao ar livre.





De norte a sul do estado, passando pelas montanhas e pela região do Caparaó, os espaços dedicados ao cultivo de flores ganham destaque nesta época do ano. Além de proporcionar contato com a natureza, os locais se tornaram pontos procurados para passeios em família, ensaios fotográficos e momentos de contemplação.





As floradas também são uma oportunidade para descobrir novos destinos capixabas. Muitos desses atrativos contam com cafeterias, lojas de produtos artesanais, jardins temáticos e opções de hospedagem, tornando a visita uma experiência completa para quem deseja aproveitar um fim de semana diferente ou fazer um bate-volta.





Confira a seguir alguns dos principais lugares para apreciar as floradas e os cenários coloridos espalhados pelo Espírito Santo: