Festival em Santa Teresa celebra a cultura italiana com famosa carrettella e show da banda The Fever

A cidade de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, se prepara para receber milhares de visitantes durante a 35ª edição da Festa do Imigrante Italiano. Considerado um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural capixaba, o festival celebra a herança deixada pelos imigrantes italianos que ajudaram a construir a história do município, reconhecido como a primeira cidade de colonização italiana do Brasil.





A programação será realizada entre os dias 20 e 28 de junho, com atividades que reúnem música, gastronomia, manifestações culturais e homenagens às tradições mantidas pelas famílias descendentes dos imigrantes.





Entre os destaques estão a tradicional Serata Trentina, marcada para o dia 20, e a Corrida Dell'Imigrante, que acontece no dia 21, reunindo atletas e moradores em um percurso pelas ruas da cidade. No mesmo dia, será celebrada a Missa do Imigrante Italiano na Igreja Matriz.





A programação segue nos finais de semana seguintes com eventos institucionais e culturais, culminando na abertura da Praça de Alimentação do Parque de Exposições Frei Estêvão Corteletti, no dia 26. A noite contará ainda com um bolo em homenagem ao aniversário da imigração italiana e show da banda Ferrari & Banda.