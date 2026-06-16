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Festa tradicional

Festival em Santa Teresa celebra a cultura italiana com famosa carrettella e show da banda The Fever

Programação será realizada entre os dias 20 e 28 de junho, com atividades que reúnem música, gastronomia e manifestações culturais
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 15:24

Carretella Del Vin de Santa Teresa em 2024
XXXV Festa do Imigrante Italiano marca fim de mês em Santa Teresa.
 Marcelo Pita Fotografia

A cidade de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, se prepara para receber milhares de visitantes durante a 35ª edição da Festa do Imigrante Italiano. Considerado um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural capixaba, o festival celebra a herança deixada pelos imigrantes italianos que ajudaram a construir a história do município, reconhecido como a primeira cidade de colonização italiana do Brasil.


A programação será realizada entre os dias 20 e 28 de junho, com atividades que reúnem música, gastronomia, manifestações culturais e homenagens às tradições mantidas pelas famílias descendentes dos imigrantes.


Entre os destaques estão a tradicional Serata Trentina, marcada para o dia 20, e a Corrida Dell'Imigrante, que acontece no dia 21, reunindo atletas e moradores em um percurso pelas ruas da cidade. No mesmo dia, será celebrada a Missa do Imigrante Italiano na Igreja Matriz.


A programação segue nos finais de semana seguintes com eventos institucionais e culturais, culminando na abertura da Praça de Alimentação do Parque de Exposições Frei Estêvão Corteletti, no dia 26. A noite contará ainda com um bolo em homenagem ao aniversário da imigração italiana e show da banda Ferrari & Banda.

XXXV Festa do Imigrante Italiano marca fim de mês em Santa Teresa. Marcelo Pita Fotografia

Confira a programação completa

20 de junho (sábado)

9h – Confraternização do Comércio

19h – Serata Trentina


21 de junho (domingo

8h às 15h – Corrida Dell'Imigrante

9h – Corridinha Dei Bambin

10h – Missa do Imigrante Italiano


25 de junho (quinta-feira)

10h – Confraternização dos Bancos

18h – Sessão Solene da Câmara Municipal


26 de junho (sexta-feira)

18h – Abertura da Praça de Alimentação

19h – Bolo em homenagem ao Aniversário da Imigração Italiana

20h – Show com Ferrari & Banda

22h – Show nacional com The Fevers


27 de junho (sábado)

11h – Carrettella del Vin com a Banda Brasitália

13h – Show com a Banda Ângulo Vertical

15h – Show com Gioco di Morra

19h – Show com Aço Doce

21h30 – Show nacional com A Bela e os Tenores

23h30 – Show com Rony & Ricy


28 de junho (domingo)

11h – Ressaca da Carrettella

10h – Abertura da Praça de Alimentação

12h – Il Giro Delle Tagliatelle

12h – Show com a Banda Soul Pop

13h30 – Apresentações Culturais

15h – Show com a Banda Brasitália

Serviço

XXXV Festa do Imigrante Italiano de Santa Teresa

Quando: de 20 a 28 de junho

Onde: Centro de Santa Teresa e Parque de Exposições Frei Estêvão Corteletti

Entrada: gratuita

Shows nacionais: The Fevers (26/06) e A Bela e os Tenores (27/06)

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