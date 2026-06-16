Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Pocah é atração principal de evento gratuito do Mês do Orgulho na Serra
Diversidade

Pocah é atração principal de evento gratuito do Mês do Orgulho na Serra

Cantora se apresenta no próximo domingo (21), em Jacaraípe, no evento que reúne música, cultura e ações inclusivas
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 11:11

A cantora Pocah é a principal atração do XVI Manifesto LGBTI+ da Serra. Rodolfo Magalhães

Ampliando as ações do Mês do Orgulho, a cantora Pocah foi confirmada como atração principal do XVI Manifesto LGBTQIA+ da Serra,no próximo domingo (21). O evento começa às 13h, com saída do trio elétrico no antigo Hotel Praia Linda, em Jacaraípe, seguindo com mais shows em palco montado na Praça Encontro das Águas.


O Manifesto busca evidenciar ainda mais os ideais de diversidade, orgulho, cultura e resistência da comunidade LGBTQIA+ no Espírito Santo, Brasil e no mundo. Na programação, além do show da Pocah, haverá apresentações culturais de outras personalidades de nível estadual e nacional. 


A expectativa da organização é que a apresentação reúna milhares de pessoas em Jacaraípe. 


Conhecida por sucessos como "Não Sou Obrigada", "Bandida" e "Passando o Rodo", Pocah é um dos principais nomes do funk brasileiro e acumula milhões de ouvintes nas plataformas digitais. A cantora também se destaca pela forte ligação com o público LGBTQIA+, participando de eventos voltados à diversidade e defendendo pautas relacionadas ao respeito e à inclusão.

Serviço

XVI Manifesto LGBTI+ da Serra
Dia: 21 de junho (domingo)

Saída com o trio: 13h no antigo Hotel Praia Linda, em Jacaraípe, com chegada na Praça Encontro das Águas às 15h

Evento gratuito

Veja Também 

Sucesso baiano fechará o primeiro dia de festival Vital 2026

Com Bell Marques e Léo Santana, Vital 2026 tem ingressos a partir de R$ 40

Cantores Dilsinho e Arlindinho

Dilsinho e Arlindinho comandam festa de encerramento do Roda de Boteco; ingressos a partir de R$ 40

Neymar será pai de mais uma menina

Neymar anuncia que será pai novamente e revela chegada de mais uma menina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

LGBTQIA+ Pocah Música Diversidade Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Copa do Mundo: 7 lições que todo líder deve aprender com o maior campeonato do planeta
Grupo Contauto contrata profissionais de vários níveis de escoladade
Grupo empresarial abre vagas de emprego no ES; veja cargos
Imagem de destaque
Terceira idade felina: 7 mudanças comportamentais de gatos idosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados