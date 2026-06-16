Pocah é atração principal de evento gratuito do Mês do Orgulho na Serra

Ampliando as ações do Mês do Orgulho, a cantora Pocah foi confirmada como atração principal do XVI Manifesto LGBTQIA+ da Serra,no próximo domingo (21). O evento começa às 13h, com saída do trio elétrico no antigo Hotel Praia Linda, em Jacaraípe, seguindo com mais shows em palco montado na Praça Encontro das Águas.





O Manifesto busca evidenciar ainda mais os ideais de diversidade, orgulho, cultura e resistência da comunidade LGBTQIA+ no Espírito Santo, Brasil e no mundo. Na programação, além do show da Pocah, haverá apresentações culturais de outras personalidades de nível estadual e nacional.





A expectativa da organização é que a apresentação reúna milhares de pessoas em Jacaraípe.





Conhecida por sucessos como "Não Sou Obrigada", "Bandida" e "Passando o Rodo", Pocah é um dos principais nomes do funk brasileiro e acumula milhões de ouvintes nas plataformas digitais. A cantora também se destaca pela forte ligação com o público LGBTQIA+, participando de eventos voltados à diversidade e defendendo pautas relacionadas ao respeito e à inclusão.