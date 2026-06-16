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Lineup de peso

Com Bell Marques e Léo Santana, Vital 2026 tem ingressos a partir de R$ 40

Na sua quinta edição, o evento promete grande festa no famoso sambódromo de Vitória
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 10:24

Sucesso baiano fechará o primeiro dia de festival Vital 2026
Sucesso baiano fechará o primeiro dia de festival Vital 2026 Instagram: @aleffera

Leo Santana, Bell Marques, Xanddy Harmonia, Banda Eva e mais estão confirmados  no lineup do festival Vital 2026. A sua quinta edição vai acontecer nos dias 10 e 11 de outubro, com o tema "Chame Gente". A festa vai reunir amantes da música no Sambão do Povo, em Vitória. 


Na programação do sábado (10), o público vai poder curtir shows de Tomate, Durval Lelys e Leo Santana encerrando o dia com uma setlist cheia de hits. Já no domingo (11), a festa continua sob o comando de Bell Marques, Xanddy Harmonia e da Banda Eva.


Os ingressos já estão a venda com valores a partir de R$40. Podem ser retirados no site Blueticket e também por venda na loja Democrata no Shopping Vitória.

SERVIÇO

Dias: 10 e 11 de outubro de 2026

Ingressos: a partir de R$ 40, disponíveis através do site Blueticket  

Ponto físico de venda: Loja Democrata (Shopping Vitória)

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