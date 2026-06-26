Quase 100 anos de tradição: conheça as histórias por trás da Procissão Marítima de São Pedro em Vitória

Barcos coloridos, bandeiras ao vento, famílias reunidas e centenas de embarcações cortando a Baía de Vitória em homenagem ao padroeiro dos pescadores. Há quase um século, a Procissão Marítima de São Pedro transforma o mar da Capital em palco de uma das celebrações mais tradicionais do Espírito Santo.





E neste ano, a festa chega à sua 98ª edição e deve reunir cerca de 170 embarcações entre barcos de pesca, lanchas e iates, neste domingo (28). Para quem acompanha a celebração da areia, das pontes ou da Curva da Jurema, o desfile marítimo impressiona pela quantidade de embarcações enfeitadas. Para os pescadores, porém, o significado vai muito além da beleza.