Venda Nova do Imigrante recebe festival de balonismo com entrada gratuita.

O céu do município de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, se prepara para receber um evento inédito entre os dias 26 a 28 de junho. O Distrito Turístico de Pindobas vai ganhar cores e formas com o Festival de Balonismo de Pindobas, trazendo balões de diferentes formatos e com entrada gratuita.





O ápice do festival será o "Night Glow", um espetáculo noturno onde os balões ficam ancorados ao solo e são iluminados pelos queimadores no ritmo da música, funcionando como lâmpadas no céu da noite. Ao todo, dez balões iluminados farão parte desse show visual.





O grande destaque fica por conta de três balões temáticos que prometem encantar adultos e crianças: o balão da Galinha Pintadinha, a réplica em formato do capacete do Ayrton Senna e o balão do Rinoceronte.