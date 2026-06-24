Venda Nova do Imigrante recebe festival de balonismo com entrada gratuita.

O céu do município de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, se prepara para receber um evento inédito entre os dias 26 a 28 de junho. O Distrito Turístico de Pindobas vai ganhar cores e formas com o Festival de Balonismo de Pindobas, trazendo balões de diferentes formatos e com entrada gratuita.
O ápice do festival será o "Night Glow", um espetáculo noturno onde os balões ficam ancorados ao solo e são iluminados pelos queimadores no ritmo da música, funcionando como lâmpadas no céu da noite. Ao todo, dez balões iluminados farão parte desse show visual.
O grande destaque fica por conta de três balões temáticos que prometem encantar adultos e crianças: o balão da Galinha Pintadinha, a réplica em formato do capacete do Ayrton Senna e o balão do Rinoceronte.
As decolagens regulares com passageiros estão programadas para o sábado de manhã e domingo à tarde, partindo diretamente de Pindobas. Já no domingo de manhã, a decolagem ocorrerá no Caxixe ou em Pedra Azul, dependendo da direção e das condições do vento.
A experiência pode ser garantida por R$ 690 no cartão ou R$ 649 via PIX. Caso haja grande procura e reservas antecipadas, voos extras poderão ser abertos no sábado à tarde, com saídas também de Pindobas.
O festival trará ainda uma programação completa com praça de alimentação, música ao vivo, competições e atrações culturais.
Programação
Sexta-feira - 26/06
18h – Abertura oficial do Festival
18h – Night Glow: Espetáculo emocionante com 10 balões iluminados, incluindo os especiais Galinha Pintadinha, Capacete do Ayrton Senna e Rinoceronte.
18h30 – Lucas Betini e Banda (Brasilidades)
20h – PicnicDogs (Rock 80/90)
22h – Flávia Mendonça (Elas por ela)
Sábado - 27/06
06h – Decolagem dos Balões de Pindobas (Voo regular com passageiros)
15h – Competição de Balonismo (Caça à Raposa) (Possibilidade de voos extras com passageiros sob reserva)
17h – Abertura do Festival (Praça Gastronômica e Cultural)
18h – Night Glow: Espetáculo com 10 balões iluminados, incluindo os especiais Galinha Pintadinha, Capacete do Ayrton Senna e Rinoceronte.
18h – Trio Beleza Rara (Brasilidades)
20h – Wagner & Edmar (Brasilidades)
22h – Luiza Andrade (Sertanejo)
Domingo - 28/06
06h – Decolagem dos Balões (Saída do Caxixe ou Pedra Azul, conforme o vento – Voo com passageiros)
12h – Abertura do Festival
12h30 – Bambala (Samba de Roda)
14h30 – Mafua (Forró)
16h – Decolagem com Balões de Pindobas (Voo regular com passageiros)
16h30 – Seis Três (Flash Back)
Serviço
Festival de Balonismo de Pindobas
Quando: 26 a 28 de junho de 2026.
Onde: Distrito Turístico de Pindobas – Venda Nova do Imigrante/ES.
Atrações: Balonismo (decolagens e Night Glow), gastronomia das montanhas, tradição italiana, música ao vivo e cultura.
Entrada gratuita.
Reservas de Voos: @voe.pedraazul (Instagram) | Valores: R$ 690 (cartão) ou R$ 649 (PIX).