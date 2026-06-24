Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Turismo
  • Venda Nova do Imigrante recebe festival de balonismo com entrada gratuita
Pindobas

Venda Nova do Imigrante recebe festival de balonismo com entrada gratuita

Evento ocorre entre os dias 26 e 28 de junho no Distrito Turístico de Pindobas, reunindo também gastronomia e atrações culturais
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 13:59

Venda Nova do Imigrante recebe festival de balonismo com entrada gratuita.
Venda Nova do Imigrante recebe festival de balonismo com entrada gratuita. Astris Filmes

O céu do município de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, se prepara para receber um evento inédito entre os dias 26 a 28 de junho. O Distrito Turístico de Pindobas vai ganhar cores e formas com o Festival de Balonismo de Pindobas, trazendo balões de diferentes formatos e com entrada gratuita.


O ápice do festival será o "Night Glow", um espetáculo noturno onde os balões ficam ancorados ao solo e são iluminados pelos queimadores no ritmo da música, funcionando como lâmpadas no céu da noite. Ao todo, dez balões iluminados farão parte desse show visual. 


O grande destaque fica por conta de três balões temáticos que prometem encantar adultos e crianças: o balão da Galinha Pintadinha, a réplica em formato do capacete do Ayrton Senna e o balão do Rinoceronte.

Festival de balonismo promete agitar Venda Nova do Imigrante
Festival de balonismo promete agitar Venda Nova do Imigrante Voe Pedra Azul

As decolagens regulares com passageiros estão programadas para o sábado de manhã e domingo à tarde, partindo diretamente de Pindobas. Já no domingo de manhã, a decolagem ocorrerá no Caxixe ou em Pedra Azul, dependendo da direção e das condições do vento. 


A experiência pode ser garantida por R$ 690 no cartão ou R$ 649 via PIX. Caso haja grande procura e reservas antecipadas, voos extras poderão ser abertos no sábado à tarde, com saídas também de Pindobas.


O festival trará ainda uma programação completa com praça de alimentação, música ao vivo, competições e atrações culturais.

Venda Nova do Imigrante recebe festival de balonismo com entrada gratuita.
Venda Nova do Imigrante recebe festival de balonismo com entrada gratuita. Astris Filmes

Programação

Sexta-feira - 26/06

18h – Abertura oficial do Festival

18h – Night Glow: Espetáculo emocionante com 10 balões iluminados, incluindo os especiais Galinha Pintadinha, Capacete do Ayrton Senna e Rinoceronte.

18h30 – Lucas Betini e Banda (Brasilidades)

20h – PicnicDogs (Rock 80/90)

22h – Flávia Mendonça (Elas por ela)


Sábado - 27/06

06h – Decolagem dos Balões de Pindobas (Voo regular com passageiros)

15h – Competição de Balonismo (Caça à Raposa) (Possibilidade de voos extras com passageiros sob reserva)

17h – Abertura do Festival (Praça Gastronômica e Cultural)

18h – Night Glow: Espetáculo com 10 balões iluminados, incluindo os especiais Galinha Pintadinha, Capacete do Ayrton Senna e Rinoceronte.

18h – Trio Beleza Rara (Brasilidades)

20h – Wagner & Edmar (Brasilidades)

22h – Luiza Andrade (Sertanejo)


Domingo - 28/06

06h – Decolagem dos Balões (Saída do Caxixe ou Pedra Azul, conforme o vento – Voo com passageiros)

12h – Abertura do Festival

12h30 – Bambala (Samba de Roda)

14h30 – Mafua (Forró)

16h – Decolagem com Balões de Pindobas (Voo regular com passageiros)

16h30 – Seis Três (Flash Back)

Serviço

Festival de Balonismo de Pindobas

Quando: 26 a 28 de junho de 2026.

Onde: Distrito Turístico de Pindobas – Venda Nova do Imigrante/ES.

Atrações: Balonismo (decolagens e Night Glow), gastronomia das montanhas, tradição italiana, música ao vivo e cultura.

Entrada gratuita.

Reservas de Voos: @voe.pedraazul (Instagram) | Valores: R$ 690 (cartão) ou R$ 649 (PIX).

Veja Também 

Santa Teresa

Santa Teresa é eleita o melhor destino de inverno do ES por leitores de HZ

Imagem de destaque

Arraiá do "São Raul": bloco Maluco Beleza promove festa que mistura clima junino e Raul Seixas em Vitória

Imagem de destaque

Vargem Alta reúne cachoeira, gastronomia da Mata Atlântica e experiências em meio à natureza

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Turismo no ES Venda Nova do Imigrante Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torcida capixaba no Centro de Vitória, no terceiro jogo do Brasil
Com festa no Centro de Vitória, torcida celebra classificação do Brasil
Imagem de destaque
Homem é preso após tentar assaltar e agredir mulher em Vila Velha
Imagem de destaque
'Pensei que o prédio ia cair em cima de mim': forte terremoto sacode a Venezuela e derruba edifícios em Caracas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados