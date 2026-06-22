Vargem Alta reúne cachoeira, gastronomia da Mata Atlântica e experiências em meio à natureza

Quem busca uma escapada para o interior do Espírito Santo encontra em Vargem Alta um destino que combina paisagens naturais, boa gastronomia e experiências de conexão com a natureza. Localizado na Região Serrana Sul do Estado, o município oferece atrações para diferentes perfis de visitantes, desde quem procura aventura e banho de cachoeira até aqueles que desejam desacelerar e apreciar a culinária local.





Entre os destaques do roteiro estão a Cachoeira do Brother, a Cozinha Afetiva Bistrô e a Reserva Kaetés, três experiências que mostram diferentes facetas do turismo no município.