Vargem Alta reúne cachoeira, gastronomia da Mata Atlântica e experiências em meio à natureza

Quem busca uma escapada para o interior do Espírito Santo encontra em Vargem Alta um destino que combina paisagens naturais, boa gastronomia e experiências de conexão com a natureza. Localizado na Região Serrana Sul do Estado, o município oferece atrações para diferentes perfis de visitantes, desde quem procura aventura e banho de cachoeira até aqueles que desejam desacelerar e apreciar a culinária local.
Entre os destaques do roteiro estão a Cachoeira do Brother, a Cozinha Afetiva Bistrô e a Reserva Kaetés, três experiências que mostram diferentes facetas do turismo no município.
Cachoeira do Brother
Um dos pontos mais procurados por moradores e turistas é a Cachoeira do Brother, a maior do município. Cercada por vegetação preservada, a atração se tornou uma opção para quem deseja aproveitar os dias mais quentes em contato com a natureza.
O local reúne poço para banho e cenários que convidam à contemplação, além de oferecer um ambiente tranquilo para famílias e grupos de amigos. O som da água correndo entre as pedras completa a experiência de quem busca momentos de descanso longe da rotina urbana.
Cozinha Rústica Bistrô
Depois do passeio, a parada pode ser no Cozinha Rústica Bistrô. O espaço aposta em uma proposta que valoriza elementos da Mata Atlântica, tranformando os ingredientes selecionados em acolhimento típico do interior.
Mais do que uma refeição, a experiência busca resgatar memórias por meio dos sabores, combinando pratos elaborados com um ambiente aconchegante. A nossa dica é provar a sobremesa de Guabiroba, um tipo de fruto silvestre. O resultado é um convite para desacelerar e apreciar cada detalhe da gastronomia local.
Reserva Kaetés
Para os apaixonados por ecoturismo, a Reserva Kaetés oferece uma oportunidade de conexão com a biodiversidade capixaba. Criada para proteger a saíra-apunhalada, uma espécie rara de ave que só existe no Espírito Santo, a reserva também preserva 777 hectares de Mata Atlântica e proporciona experiências voltadas para educação ambiental.
Entre trilhas, áreas verdes e paisagens preservadas, o local conta com uma enorme torre de observação, que equivale a um prédio de onze andares. Um espaço pensado especialmente para os observadores de aves, contendo diversos níveis de observação. É possível vistar mediante agendamento.