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Receitas

7 receitas rápidas para fazer na airfryer

Conheça receitas práticas e rápidas para preparar na air fryer da sua casa

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 16:00

Públicado em 

13 ago 2026 às 16:00
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta Clube A Gazeta
Confira modelos de airfryer para realizar receitas rápidas para toda a família. Fonte: Canva

A airfryer deixou de ser usada apenas para preparar batatas fritas e outros alimentos congelados. O aparelho ganhou espaço na cozinha justamente pela versatilidade e permite preparar uma grande variedade de receitas, como carnes, legumes, pães, petiscos e até sobremesas.

Com diferentes ingredientes e formas de preparo, é possível adaptar receitas do dia a dia para a airfryer e explorar novas combinações. Para mostrar algumas dessas possibilidades, confira sete receitas rápidas e fáceis que podem ser preparadas no aparelho.

MONDIAL Fritadeira Sem Óleo Air Fryer 3,5L, Preto, 1500W, 110V - AF-31

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LYOR - Forma Quadrada de Silicone para Air Fryer Vermelha 20cm x 7cm

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Pão de alho na airfryer
Pão de alho. Fonte: Canva

Ingredientes:

  • 4 pães franceses ou 1 baguete pequena;
  • 3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente;
  • 3 dentes de alho picados ou amassados;
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada;
  • 50 g de queijo muçarela ralado;
  • 1 pitada de sal;
  • 1 colher de chá de orégano.

Modo de preparo:

  • Misture a manteiga, o alho, a salsinha, o orégano e o sal até formar uma pasta;
  • Faça cortes no pão, sem separá-lo completamente, e distribua a mistura entre as fatias;
  • Finalize com a muçarela ralada;
  • Coloque os pães na airfryer e asse a 180 °C por 5 a 8 minutos, até o queijo derreter e a superfície ficar dourada.

A receita rende até 4 porções.
Batata rústica
Batata rústica. Fonte: Canva

Ingredientes:

  • 600 g de batatas;

  • 2 colheres de sopa de azeite;

  • 1 colher de chá de páprica defumada;

  • 1 colher de chá de orégano;

  • 1/2 colher de chá de alho em pó;

  • Sal a gosto;

  • Pimenta-do-reino a gosto;

  • Alecrim fresco a gosto.

Modo de preparo:

  • Lave bem as batatas e corte-as em gomos, mantendo a casca;
  • Seque bem e misture com o azeite e os temperos;
  • Distribua as batatas na cesta, evitando sobrepor muitas unidades;
  • Asse a 200 °C por 20 a 25 minutos, mexendo a cesta a cada 8 ou 10 minutos;
  • Retire quando estiverem douradas por fora e macias por dentro.

A receita rende de 3 a 4 porções.
Frango empanado
Frango empanado. Fonte: Canva

Ingredientes:

  • 500 g de filé de peito de frango;

  • 1 colher de chá de sal;

  • 1/2 colher de chá de páprica;

  • 1/2 colher de chá de alho em pó;

  • Suco de 1/2 limão;

  • 1 ovo;

  • 1 xícara de farinha de rosca ou panko;

  • 2 colheres de sopa de azeite.

Modo de preparo:

  • Corte os filés em tiras ou mantenha-os inteiros;
  • Tempere com sal, páprica, alho e limão e deixe descansar por cerca de 10 minutos;
  • Passe o frango no ovo batido e, depois, na farinha de rosca ou panko;
  • Regue ou borrife uma pequena quantidade de azeite sobre os pedaços empanados;
  • Disponha na cesta sem sobrepor e asse a 200 °C por 15 a 20 minutos, virando na metade do tempo.


A receita rende até 4 porções.
Queijo coalho com ervas
Queijo coalho. Fonte: Canva

Ingredientes:

  • 400 g de queijo coalho;

  • 1 colher de chá de orégano;

  • 1 colher de chá de alecrim picado;

  • 1 colher de chá de azeite;

  • Mel a gosto para servir (opcional).

Modo de preparo:

  • Corte o queijo coalho em cubos grandes ou utilize os espetinhos prontos;
  • Pincele levemente com azeite e salpique as ervas;
  • Coloque na airfryer e asse a 180 °C por 8 a 10 minutos, virando na metade do tempo;
  • Sirva ainda quente;
  • Para uma combinação agridoce, acrescente um fio de mel na hora de servir.

A receita rende até 4 porções.
Legumes assados
Legumes assados. Fonte: Canva

Ingredientes:

  • 1 abobrinha média;

  • 1 cenoura média;

  • 1/2 pimentão vermelho;

  • 1/2 cebola;

  • 2 colheres de sopa de azeite;

  • 1 colher de chá de páprica;

  • 1/2 colher de chá de orégano;

  • Sal a gosto;

  • Pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo:

  • Corte todos os legumes em pedaços de tamanho semelhante para que cozinhem por igual;
  • Misture com o azeite e os temperos;
  • Coloque na cesta da airfryer e asse a 180 °C por aproximadamente de 15 a 20 minutos, mexendo os legumes duas ou três vezes durante o preparo;
  • Para deixá-los mais dourados, aumente para 200 °C nos últimos minutos.

A receita rende até 3 porções.
Banana assada com canela
Banana assada com canela. Fonte: Canva

Ingredientes:

  • 2 bananas-prata ou bananas-nanicas;

  • 1 colher de chá de canela em pó;

  • 1 colher de sopa de mel;

  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos;

  • 1 colher de sopa de castanhas picadas (opcional).

Modo de preparo:

  • Corte as bananas ao meio no sentido do comprimento ou em rodelas grossas;
  • Coloque-as na cesta e polvilhe a canela;
  • Asse a 180 °C por 8 a 10 minutos. Retire e finalize com mel, aveia e castanhas;
  • A receita também pode ser servida com iogurte natural.


A receita rende até 2 porções.
Torrada com queijo e tomate
Torrada com queijo e tomate. Fonte: Canva

Ingredientes:

  • 4 fatias de pão de forma;

  • 100 g de muçarela fatiada ou ralada;

  • 1 tomate médio;

  • 1 colher de chá de orégano;

  • 1 colher de chá de azeite;

  • Folhas de manjericão a gosto (opcional);

  • Sal a gosto.

Modo de preparo:

  • Coloque as fatias de pão na cesta e cubra com a muçarela e o tomate cortado em rodelas finas;
  • Tempere com orégano, uma pitada de sal e um fio de azeite;
  • Leve à airfryer a 180 °C por 5 a 7 minutos, até o queijo derreter e as bordas do pão ficarem crocantes;
  • Finalize com folhas de manjericão antes de servir.


A receita rende até 2 porções.
Considerações finais

A variedade de receitas que podem ser preparadas na airfryer prova que o aparelho vai muito além dos tradicionais alimentos fritos. Com ingredientes simples e alguns ajustes no preparo, é possível fazer entradas, acompanhamentos, refeições e até sobremesas de maneira prática. 

Variar os temperos e experimentar diferentes combinações também ajuda a descobrir novas possibilidades e aproveitar ainda mais o aparelho no dia a dia. 

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