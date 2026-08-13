7 receitas rápidas para fazer na airfryer

A airfryer deixou de ser usada apenas para preparar batatas fritas e outros alimentos congelados. O aparelho ganhou espaço na cozinha justamente pela versatilidade e permite preparar uma grande variedade de receitas, como carnes, legumes, pães, petiscos e até sobremesas.





Com diferentes ingredientes e formas de preparo, é possível adaptar receitas do dia a dia para a airfryer e explorar novas combinações. Para mostrar algumas dessas possibilidades, confira sete receitas rápidas e fáceis que podem ser preparadas no aparelho.