7 receitas rápidas para fazer na airfryer

A airfryer deixou de ser usada apenas para preparar batatas fritas e outros alimentos congelados. O aparelho ganhou espaço na cozinha justamente pela versatilidade e permite preparar uma grande variedade de receitas, como carnes, legumes, pães, petiscos e até sobremesas.
Com diferentes ingredientes e formas de preparo, é possível adaptar receitas do dia a dia para a airfryer e explorar novas combinações. Para mostrar algumas dessas possibilidades, confira sete receitas rápidas e fáceis que podem ser preparadas no aparelho.
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Ingredientes:
- 4 pães franceses ou 1 baguete pequena;
- 3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente;
- 3 dentes de alho picados ou amassados;
- 2 colheres de sopa de salsinha picada;
- 50 g de queijo muçarela ralado;
- 1 pitada de sal;
- 1 colher de chá de orégano.
Modo de preparo:
- Misture a manteiga, o alho, a salsinha, o orégano e o sal até formar uma pasta;
- Faça cortes no pão, sem separá-lo completamente, e distribua a mistura entre as fatias;
- Finalize com a muçarela ralada;
- Coloque os pães na airfryer e asse a 180 °C por 5 a 8 minutos, até o queijo derreter e a superfície ficar dourada.
A receita rende até 4 porções.
Ingredientes:
600 g de batatas;
2 colheres de sopa de azeite;
1 colher de chá de páprica defumada;
1 colher de chá de orégano;
1/2 colher de chá de alho em pó;
Sal a gosto;
Pimenta-do-reino a gosto;
- Alecrim fresco a gosto.
Modo de preparo:
- Lave bem as batatas e corte-as em gomos, mantendo a casca;
- Seque bem e misture com o azeite e os temperos;
- Distribua as batatas na cesta, evitando sobrepor muitas unidades;
- Asse a 200 °C por 20 a 25 minutos, mexendo a cesta a cada 8 ou 10 minutos;
- Retire quando estiverem douradas por fora e macias por dentro.
A receita rende de 3 a 4 porções.
Ingredientes:
500 g de filé de peito de frango;
1 colher de chá de sal;
1/2 colher de chá de páprica;
1/2 colher de chá de alho em pó;
Suco de 1/2 limão;
1 ovo;
1 xícara de farinha de rosca ou panko;
- 2 colheres de sopa de azeite.
Modo de preparo:
- Corte os filés em tiras ou mantenha-os inteiros;
- Tempere com sal, páprica, alho e limão e deixe descansar por cerca de 10 minutos;
- Passe o frango no ovo batido e, depois, na farinha de rosca ou panko;
- Regue ou borrife uma pequena quantidade de azeite sobre os pedaços empanados;
- Disponha na cesta sem sobrepor e asse a 200 °C por 15 a 20 minutos, virando na metade do tempo.
A receita rende até 4 porções.
Ingredientes:
400 g de queijo coalho;
1 colher de chá de orégano;
1 colher de chá de alecrim picado;
1 colher de chá de azeite;
- Mel a gosto para servir (opcional).
Modo de preparo:
- Corte o queijo coalho em cubos grandes ou utilize os espetinhos prontos;
- Pincele levemente com azeite e salpique as ervas;
- Coloque na airfryer e asse a 180 °C por 8 a 10 minutos, virando na metade do tempo;
- Sirva ainda quente;
- Para uma combinação agridoce, acrescente um fio de mel na hora de servir.
A receita rende até 4 porções.
Ingredientes:
1 abobrinha média;
1 cenoura média;
1/2 pimentão vermelho;
1/2 cebola;
2 colheres de sopa de azeite;
1 colher de chá de páprica;
1/2 colher de chá de orégano;
Sal a gosto;
- Pimenta-do-reino a gosto.
Modo de preparo:
- Corte todos os legumes em pedaços de tamanho semelhante para que cozinhem por igual;
- Misture com o azeite e os temperos;
- Coloque na cesta da airfryer e asse a 180 °C por aproximadamente de 15 a 20 minutos, mexendo os legumes duas ou três vezes durante o preparo;
- Para deixá-los mais dourados, aumente para 200 °C nos últimos minutos.
A receita rende até 3 porções.
Ingredientes:
2 bananas-prata ou bananas-nanicas;
1 colher de chá de canela em pó;
1 colher de sopa de mel;
2 colheres de sopa de aveia em flocos;
- 1 colher de sopa de castanhas picadas (opcional).
Modo de preparo:
- Corte as bananas ao meio no sentido do comprimento ou em rodelas grossas;
- Coloque-as na cesta e polvilhe a canela;
- Asse a 180 °C por 8 a 10 minutos. Retire e finalize com mel, aveia e castanhas;
- A receita também pode ser servida com iogurte natural.
A receita rende até 2 porções.
Ingredientes:
4 fatias de pão de forma;
100 g de muçarela fatiada ou ralada;
1 tomate médio;
1 colher de chá de orégano;
1 colher de chá de azeite;
Folhas de manjericão a gosto (opcional);
- Sal a gosto.
Modo de preparo:
- Coloque as fatias de pão na cesta e cubra com a muçarela e o tomate cortado em rodelas finas;
- Tempere com orégano, uma pitada de sal e um fio de azeite;
- Leve à airfryer a 180 °C por 5 a 7 minutos, até o queijo derreter e as bordas do pão ficarem crocantes;
- Finalize com folhas de manjericão antes de servir.
A receita rende até 2 porções.
A variedade de receitas que podem ser preparadas na airfryer prova que o aparelho vai muito além dos tradicionais alimentos fritos. Com ingredientes simples e alguns ajustes no preparo, é possível fazer entradas, acompanhamentos, refeições e até sobremesas de maneira prática.
Variar os temperos e experimentar diferentes combinações também ajuda a descobrir novas possibilidades e aproveitar ainda mais o aparelho no dia a dia.
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