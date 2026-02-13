Clube A Gazeta
As Air Fryers mais econômicas para investir em 2026

Confira 10 modelos de Air Fryer que reduzem o consumo de energia e impactam pouco a conta de luz.

Vitória
Publicado em 13/02/2026 às 09h30
Descubra modelos de Air Fryer que servem de ótimo custo-benefício na conta de energia. Crédito: Canva

A Air Fryer se tornou um eletrodoméstico queridinho nas cozinhas brasileiras, principalmente por facilitar o dia a dia na cozinha. E a boa notícia é que, na maioria dos casos, ela é mais eficiente energeticamente do que um forno elétrico tradicional, especialmente para pequenas porções. Para quem busca otimizar ainda mais esse consumo e garantir uma cozinha eficiente, escolher um modelo que priorize a economia de energia é fundamental. Conheça as melhores opções, que aliam performance culinária e baixo impacto na sua conta de energia, em 2026.

A Air Fryer é mais econômica?

Se comparada a um forno elétrico tradicional, por exemplo, sim. Isso ocorre porque ela aquece um espaço menor e atinge a temperatura desejada mais rapidamente, reduzindo o tempo de uso e, consequentemente, o consumo. Em média, as Air Fryers que menos gastam energia geralmente possuem menor potência (abaixo de 1.500W) e tamanho compacto.

Os melhores modelos

Mondial Family AFN-40-BI

A Mondial Family AFN-40-BI se destaca como uma das melhores opções para quem busca eficiência e bom desempenho.

Com uma potência equilibrada, ela consegue preparar os alimentos de forma rápida e uniforme, sem pesar na conta de energia. Seu design compacto e intuitivo a torna ideal para famílias pequenas e médias, e a facilidade de limpeza é um bônus.

É um modelo que prova que é possível ter uma Air Fryer potente e econômica ao mesmo tempo, sendo uma escolha inteligente para o uso diário.

MONDIAL Fritadeira Sem Óleo Air Fryer 4L, 1500W, 110V - AFN-40-BI

MONDIAL Fritadeira Sem Óleo Air Fryer 4L, 1500W, 110V - AFN-40-BI

Mondial Oven AFO-12L-BI

Para quem precisa de mais capacidade e versatilidade, a Mondial Oven AFO-12L-BI é uma excelente pedida.

Este modelo combina as funções de Air Fryer e forno elétrico, permitindo preparar uma variedade ainda maior de pratos.

Apesar de ter maior capacidade, ela é projetada para otimizar o consumo de energia, aquecendo rapidamente e mantendo a temperatura de forma eficiente.

É uma solução completa para cozinhas modernas, oferecendo espaço e funcionalidades sem comprometer a economia.

MONDIAL Fritadeira Air Fryer Forno Oven 12L, 2000W, 110V - AFON-12L-BI

MONDIAL Fritadeira Air Fryer Forno Oven 12L, 2000W, 110V - AFON-12L-BI

Britânia BFR46

A Britânia BFR46 é reconhecida pela sua praticidade e pelo consumo de energia otimizado.

Com um bom equilíbrio entre potência e capacidade, ela é ideal para quem busca uma Air Fryer que faça o básico muito bem feito, sem gastar demais.

O manuseio da máquina é simples, e a cesta antiaderente facilita a limpeza, tornando a experiência de cozinhar ainda mais agradável.

É uma opção robusta e confiável para quem quer entrar no mundo das Air Fryers com o pé direito e a conta de luz sob controle.

Britânia air fryer BFR51 5,5L antiaderente gold potência de 1500w cor preto

Britânia air fryer BFR51 5,5L antiaderente gold potência de 1500w cor preto

Philips Walita Série 3000

A Philips Walita é uma marca renomada no segmento de eletrodomésticos, e a Série 3000 de Air Fryers não decepciona quando o assunto é eficiência energética.

Com tecnologia avançada de circulação de ar quente, ela garante um cozimento homogêneo e rápido, utilizando menos energia.

Seus modelos são duráveis, fáceis de usar e contam com recursos inteligentes que otimizam o preparo dos alimentos, tornando-a uma escolha premium para quem busca o melhor em performance e economia.

Fritadeira Airfryer Série 3000 7,2L Digital com Visor, Philips Walita, 2000W

Fritadeira Airfryer Série 3000 7,2L Digital com Visor, Philips Walita, 2000W

Elgin Start Fry

A Elgin Start Fry se destaca pelo excelente custo-benefício, sendo uma opção acessível que não abre mão da eficiência energética.

É uma Air Fryer compacta, ideal para cozinhas menores ou para quem mora sozinho, mas que entrega resultados satisfatórios no preparo de diversos alimentos.

Seu consumo de energia é um dos pontos fortes, tornando-a uma escolha inteligente para quem quer economizar sem investir muito em um aparelho.

É a prova de que é possível ter uma Air Fryer de qualidade sem estourar o orçamento.

Fritadeira Elétrica Start Fry Elgin 3,5 Litros Preta 220v

Fritadeira Elétrica Start Fry Elgin 3,5 Litros Preta 220v

Oster OFRT550

A Oster OFRT550 combina um design elegante com alta eficiência energética.

Com um painel digital intuitivo e diversas funções pré-programadas, ela facilita o preparo de uma variedade de receitas.

Sua tecnologia de aquecimento rápido e circulação de ar otimizada garante que os alimentos fiquem crocantes por fora e macios por dentro, com um consumo de energia consciente.

É uma Air Fryer que agrega valor estético e funcional à sua cozinha.

Fritadeira Sem Óleo Oster 127V - OFRT520, PRETO

Fritadeira Sem Óleo Oster 127V - OFRT520, PRETO

WAP Airfryer Family

A WAP Air fryer Family é uma opção robusta para famílias maiores, oferecendo uma boa capacidade sem comprometer a eficiência energética.

Ela é projetada para cozinhar grandes porções de uma só vez, economizando tempo e energia.

Com controles fáceis de usar e um cesto antiaderente, a limpeza é descomplicada.

É uma escolha prática e econômica para quem precisa de uma Air Fryer que atenda às demandas de uma casa movimentada.

WAP Fritadeira Elétrica Air Fryer FAMILY WAFF2-C 4 Litros, Cinza

WAP Fritadeira Elétrica Air Fryer FAMILY WAFF2-C 4 Litros, Cinza

Electrolux EAF10

A Electrolux EAF10 é uma Air Fryer que se alinha com a busca por eletrodomésticos mais sustentáveis.

Com um consumo de energia otimizado e materiais de alta qualidade, ela oferece durabilidade e performance.

Seu design moderno e compacto se encaixa bem em qualquer cozinha, e a facilidade de uso a torna acessível para todos.

É uma opção que une a credibilidade da marca Electrolux com a preocupação ambiental e a economia no dia a dia.

Fritadeira Elétrica sem oleo Electrolux Air fryer 3,2L 1400W EAF10

Fritadeira Elétrica sem oleo Electrolux Air fryer 3,2L 1400W EAF10

Philco Air Fryer PFR2200P

A Philco Air Fryer PFR2200P é um modelo versátil que se destaca pela sua eficiência energética.

Com diversas funções e um bom espaço interno, ela permite preparar uma ampla gama de pratos, desde petiscos até refeições completas.

Seu sistema de aquecimento rápido e controle preciso de temperatura contribuem para um consumo de energia consciente, tornando-a uma excelente opção para quem busca um aparelho multifuncional e econômico.

Fritadeira Philco Air Fryer Oven 12L PFR2200P - 127V

Fritadeira Philco Air Fryer Oven 12L PFR2200P - 127V

Midea Liva

A Midea Liva é uma Air Fryer que aposta na inovação para oferecer uma experiência culinária eficiente e econômica.

Com recursos inteligentes e um design moderno, ela se integra perfeitamente à cozinha contemporânea.

Seu consumo de energia é otimizado, garantindo que você possa desfrutar de refeições saborosas e crocantes sem se preocupar com a conta de luz.

É uma escolha para quem busca tecnologia e economia em um único aparelho.

Fritadeira Midea Air Fryer 4,5L, design de dois botões

Fritadeira Midea Air Fryer 4,5L, design de dois botões

