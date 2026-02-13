As Air Fryers mais econômicas para investir em 2026

Descubra modelos de Air Fryer que servem de ótimo custo-benefício na conta de energia. Crédito: Canva

A Air Fryer se tornou um eletrodoméstico queridinho nas cozinhas brasileiras, principalmente por facilitar o dia a dia na cozinha. E a boa notícia é que, na maioria dos casos, ela é mais eficiente energeticamente do que um forno elétrico tradicional, especialmente para pequenas porções. Para quem busca otimizar ainda mais esse consumo e garantir uma cozinha eficiente, escolher um modelo que priorize a economia de energia é fundamental. Conheça as melhores opções, que aliam performance culinária e baixo impacto na sua conta de energia, em 2026.

A Air Fryer é mais econômica?

Se comparada a um forno elétrico tradicional, por exemplo, sim. Isso ocorre porque ela aquece um espaço menor e atinge a temperatura desejada mais rapidamente, reduzindo o tempo de uso e, consequentemente, o consumo. Em média, as Air Fryers que menos gastam energia geralmente possuem menor potência (abaixo de 1.500W) e tamanho compacto.

Os melhores modelos

Mondial Family AFN-40-BI

A Mondial Family AFN-40-BI se destaca como uma das melhores opções para quem busca eficiência e bom desempenho.

Com uma potência equilibrada, ela consegue preparar os alimentos de forma rápida e uniforme, sem pesar na conta de energia. Seu design compacto e intuitivo a torna ideal para famílias pequenas e médias, e a facilidade de limpeza é um bônus.

É um modelo que prova que é possível ter uma Air Fryer potente e econômica ao mesmo tempo, sendo uma escolha inteligente para o uso diário.

MONDIAL Fritadeira Sem Óleo Air Fryer 4L, 1500W, 110V - AFN-40-BI Comprar na Amazon

Mondial Oven AFO-12L-BI

Para quem precisa de mais capacidade e versatilidade, a Mondial Oven AFO-12L-BI é uma excelente pedida.

Este modelo combina as funções de Air Fryer e forno elétrico, permitindo preparar uma variedade ainda maior de pratos.

Apesar de ter maior capacidade, ela é projetada para otimizar o consumo de energia, aquecendo rapidamente e mantendo a temperatura de forma eficiente.

É uma solução completa para cozinhas modernas, oferecendo espaço e funcionalidades sem comprometer a economia.

MONDIAL Fritadeira Air Fryer Forno Oven 12L, 2000W, 110V - AFON-12L-BI Comprar na Amazon

Britânia BFR46

A Britânia BFR46 é reconhecida pela sua praticidade e pelo consumo de energia otimizado.

Com um bom equilíbrio entre potência e capacidade, ela é ideal para quem busca uma Air Fryer que faça o básico muito bem feito, sem gastar demais.

O manuseio da máquina é simples, e a cesta antiaderente facilita a limpeza, tornando a experiência de cozinhar ainda mais agradável.

É uma opção robusta e confiável para quem quer entrar no mundo das Air Fryers com o pé direito e a conta de luz sob controle.

Britânia air fryer BFR51 5,5L antiaderente gold potência de 1500w cor preto Comprar no Mercado Livre

Philips Walita Série 3000

A Philips Walita é uma marca renomada no segmento de eletrodomésticos, e a Série 3000 de Air Fryers não decepciona quando o assunto é eficiência energética.

Com tecnologia avançada de circulação de ar quente, ela garante um cozimento homogêneo e rápido, utilizando menos energia.

Seus modelos são duráveis, fáceis de usar e contam com recursos inteligentes que otimizam o preparo dos alimentos, tornando-a uma escolha premium para quem busca o melhor em performance e economia.

Fritadeira Airfryer Série 3000 7,2L Digital com Visor, Philips Walita, 2000W Comprar na Amazon

Elgin Start Fry

A Elgin Start Fry se destaca pelo excelente custo-benefício, sendo uma opção acessível que não abre mão da eficiência energética.

É uma Air Fryer compacta, ideal para cozinhas menores ou para quem mora sozinho, mas que entrega resultados satisfatórios no preparo de diversos alimentos.

Seu consumo de energia é um dos pontos fortes, tornando-a uma escolha inteligente para quem quer economizar sem investir muito em um aparelho.

É a prova de que é possível ter uma Air Fryer de qualidade sem estourar o orçamento.

Fritadeira Elétrica Start Fry Elgin 3,5 Litros Preta 220v Comprar na Amazon

Oster OFRT550

A Oster OFRT550 combina um design elegante com alta eficiência energética.

Com um painel digital intuitivo e diversas funções pré-programadas, ela facilita o preparo de uma variedade de receitas.

Sua tecnologia de aquecimento rápido e circulação de ar otimizada garante que os alimentos fiquem crocantes por fora e macios por dentro, com um consumo de energia consciente.

É uma Air Fryer que agrega valor estético e funcional à sua cozinha.

Fritadeira Sem Óleo Oster 127V - OFRT520, PRETO Comprar na Amazon

WAP Airfryer Family

A WAP Air fryer Family é uma opção robusta para famílias maiores, oferecendo uma boa capacidade sem comprometer a eficiência energética.

Ela é projetada para cozinhar grandes porções de uma só vez, economizando tempo e energia.

Com controles fáceis de usar e um cesto antiaderente, a limpeza é descomplicada.

É uma escolha prática e econômica para quem precisa de uma Air Fryer que atenda às demandas de uma casa movimentada.

WAP Fritadeira Elétrica Air Fryer FAMILY WAFF2-C 4 Litros, Cinza Comprar na Amazon

Electrolux EAF10

A Electrolux EAF10 é uma Air Fryer que se alinha com a busca por eletrodomésticos mais sustentáveis.

Com um consumo de energia otimizado e materiais de alta qualidade, ela oferece durabilidade e performance.

Seu design moderno e compacto se encaixa bem em qualquer cozinha, e a facilidade de uso a torna acessível para todos.

É uma opção que une a credibilidade da marca Electrolux com a preocupação ambiental e a economia no dia a dia.

Fritadeira Elétrica sem oleo Electrolux Air fryer 3,2L 1400W EAF10 Comprar na Amazon

Philco Air Fryer PFR2200P

A Philco Air Fryer PFR2200P é um modelo versátil que se destaca pela sua eficiência energética.

Com diversas funções e um bom espaço interno, ela permite preparar uma ampla gama de pratos, desde petiscos até refeições completas.

Seu sistema de aquecimento rápido e controle preciso de temperatura contribuem para um consumo de energia consciente, tornando-a uma excelente opção para quem busca um aparelho multifuncional e econômico.

Fritadeira Philco Air Fryer Oven 12L PFR2200P - 127V Comprar na Amazon

Midea Liva

A Midea Liva é uma Air Fryer que aposta na inovação para oferecer uma experiência culinária eficiente e econômica.

Com recursos inteligentes e um design moderno, ela se integra perfeitamente à cozinha contemporânea.

Seu consumo de energia é otimizado, garantindo que você possa desfrutar de refeições saborosas e crocantes sem se preocupar com a conta de luz.

É uma escolha para quem busca tecnologia e economia em um único aparelho.

Fritadeira Midea Air Fryer 4,5L, design de dois botões Comprar na Amazon

