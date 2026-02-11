Dono de farmácia é detido por furto de energia em Cachoeiro

O proprietário de uma farmácia de manipulação foi levado para a delegacia após uma fraude ser constatada no medidor de energia do estabelecimento. A ação de fiscalização da EDP e Polícia Civil ocorreu nesta quarta-feira (11), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo.

O esquema de furto de energia foi desfeito na presença do empresário, que foi encaminhado à delegacia. A reportagem questionou a Polícia Civil sobre o encaminhamento dado ao detido, mas não houve retorno até a publicação. O nome do homem e do estabelecimento não foram divulgados.