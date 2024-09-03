Forno elétrico de embutir: Top 9 modelos mais econômicos

Os fornos elétricos têm se tornado cada vez mais populares nas cozinhas modernas devido à sua eficiência, facilidade de uso e versatilidade. Neste artigo, o Clube vai explorar os principais aspectos dos fornos elétricos, incluindo suas vantagens, tipos, funcionalidades e dicas para escolher o modelo ideal para suas necessidades.
3 vantagens dos fornos elétricos
01
Eficiência energética
Os fornos elétricos, em geral, têm uma boa eficiência energética, a depender do seu selo de eficiência, necessidades e usos.
02
Controle de temperatura
Eles oferecem um controle de temperatura mais preciso, permitindo cozinhar, aquecer, assar, grelhar e dourar alimentos de maneira uniforme.
03
Segurança
Em comparação ao forno à gás, costumam ser mais seguros por não haver o risco de vazamentos, além de serem de fácil instalação.
Forno de embutir vs Forno de bancada
Os fornos de embutir são ideais para cozinhas planejadas, instalados diretamente nos armários, proporcionando um visual moderno e integrado. Também são muito procurados por aqueles que optaram pelo uso de um cooktop. Em contrapartida, os fornos de bancada são mais compactos e portáteis, indicados para quem tem pouco espaço ou precisa de um forno adicional.
Forno elétrico vs Forno à gás
Saber qual dos dois é melhor para o seu ambiente irá depender das suas necessidades específicas. É importante avaliar situações como o tipo de alimentos que você costuma preparar e o espaço destinado à cozinha. Abaixo, veja uma tabela comparativa que destaca os principais aspectos de cada tipo de forno:
Funcionalidades importantes
Alguns modelos possuem a função de autolimpeza, que facilita a manutenção do forno. Além disso, recursos como funções pré-programadas para diferentes tipos de alimentos: assados, pizzas e bolos, o tornam mais versátil.
É possível apontar ainda recursos como o timer e o desligamento automático, que permitem programar o tempo de cozimento e desligar o forno.
Dicas para escolher o melhor forno elétrico
01
Espaço Disponível
Meça o espaço onde o forno será instalado para garantir que o modelo escolhido se encaixe perfeitamente.
02
Capacidade
Considere a capacidade interna do forno, especialmente se você costuma cozinhar para muitas pessoas.
03
Consumo de Energia
Verifique a classificação de eficiência energética para escolher um modelo econômico de forno elétrico.
04
Recursos adicionais
Avalie quais funcionalidades extras são importantes para você, como grill, timer e autolimpeza.