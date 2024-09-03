Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eletrodomésticos

Forno elétrico de embutir: Top 9 modelos mais econômicos

Descubra tudo o que você precisa saber sobre fornos elétricos, desde os benefícios até as melhores opções do mercado, e faça a escolha certa para sua cozinha

Públicado em 

03 set 2024 às 17:36
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Leia mais sobre o forno elétrico e suas vantagens. Crédito: Divulgação
Os fornos elétricos têm se tornado cada vez mais populares nas cozinhas modernas devido à sua eficiência, facilidade de uso e versatilidade. Neste artigo, o Clube vai explorar os principais aspectos dos fornos elétricos, incluindo suas vantagens, tipos, funcionalidades e dicas para escolher o modelo ideal para suas necessidades.

Veja Também

Fogão ou cooktop? Especialistas ajudam a escolher o mais adequado

É mais barato cozinhar com gás, air fryer ou forno elétrico? Confira

3 vantagens dos fornos elétricos

01

Eficiência energética

Os fornos elétricos, em geral, têm uma boa eficiência energética, a depender do seu selo de eficiência, necessidades e usos. 

02

Controle de temperatura

Eles oferecem um controle de temperatura mais preciso, permitindo cozinhar, aquecer, assar, grelhar e dourar alimentos de maneira uniforme. 

03

Segurança

Em comparação ao forno à gás, costumam ser mais seguros por não haver o risco de vazamentos, além de serem de fácil instalação.
Quer ter um forno elétrico? Conheça mais sobre. Crédito: Divulgação

Forno de embutir vs Forno de bancada

Os fornos de embutir são ideais para cozinhas planejadas, instalados diretamente nos armários, proporcionando um visual moderno e integrado. Também são muito procurados por aqueles que optaram pelo uso de um cooktop. Em contrapartida, os fornos de bancada são mais compactos e portáteis, indicados para quem tem pouco espaço ou precisa de um forno adicional.

Forno elétrico vs Forno à gás

Saber qual dos dois é melhor para o seu ambiente irá depender das suas necessidades específicas. É importante avaliar situações como o tipo de alimentos que você costuma preparar e o espaço destinado à cozinha. Abaixo, veja uma tabela comparativa que destaca os principais aspectos de cada tipo de forno:
Comparativo: Forno Elétrico vs Forno a Gás

Comparativo: Forno Elétrico vs Forno a Gás

Aspecto Forno Elétrico Forno a Gás
Controle de Temperatura Controle mais preciso e uniforme. Pode ter variações, mas retém mais umidade.
Instalação e Espaço Versátil na instalação, requer apenas uma tomada próxima. Requer uma saída de gás, podendo limitar as opções de instalação.
Tempo de Aquecimento Aquece mais rapidamente e mantém a temperatura constante. Pode demorar mais para aquecer, mas é eficiente em manter a temperatura.
Manutenção Requer menos manutenção, mas é importante verificar a fiação. Pode necessitar de manutenção regular para evitar vazamentos de gás.
Sabor dos Alimentos Muito indicado para uma variedade de alimentos, em especial para bolos e pães. Por em geral reter mais umidade, pode ser uma boa pedida para carnes e peixes.

Funcionalidades importantes

Alguns modelos possuem a função de autolimpeza, que facilita a manutenção do forno. Além disso, recursos como funções pré-programadas para diferentes tipos de alimentos: assados, pizzas e bolos, o tornam mais versátil.
É possível apontar ainda recursos como o timer e o desligamento automático, que permitem programar o tempo de cozimento e desligar o forno.

Dicas para escolher o melhor forno elétrico

01

Espaço Disponível

Meça o espaço onde o forno será instalado para garantir que o modelo escolhido se encaixe perfeitamente.

02

Capacidade

Considere a capacidade interna do forno, especialmente se você costuma cozinhar para muitas pessoas.

03

Consumo de Energia

Verifique a classificação de eficiência energética para escolher um modelo econômico de forno elétrico.

04

Recursos adicionais

Avalie quais funcionalidades extras são importantes para você, como grill, timer e autolimpeza.

Melhores modelos de fornos elétricos

Produtos
Forno de embutir elétrico Consul 47 litros prata

Forno de embutir elétrico Consul 47 litros

Com dourador, timer e autodesligamento. Potência de 1675w.

Produtos
Forno Elétrico de Embutir 44L Decorato Mueller 220V Inox

Forno Elétrico de Embutir 44L Decorato Mueller 220V Inox

Possui timer de dupla função, grill, luz interna e controle independente das resistências.

Produtos
FORNO ELÉTRICO EMBUTIR FIT LINE 48L BLACK 220V 34493-95482

Forno Elétrico Fit Line 48L BLACK 220V

Controle automático de temperatura, timer de até duas horas com aviso sonoro e corpo interno autolimpante.

Produtos
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Expert com VaporBake e Conectividade (OE8EW) 220v

Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Expert com VaporBake e Conectividade (OE8EW) 220v

Sua tecnologia melhora a crocância, aparência e textura, além de ser compatível com Alexa.

Produtos
Forno de embutir elétrico Electrolux 80L Efficient (OE8EH) 220v

Forno de embutir elétrico Electrolux 80L Efficient (OE8EH) 220v

Com timer digital, perfectcook 360, duas prateleiras removíveis e função de gratinar e dourar para resultados mais precisos.

Produtos
Forno Elétrico de Embutir Philco PFE55E Esmaltado 55L

Forno Elétrico de Embutir Philco PFE55E Esmaltado 55L

Revestimento interno esmaltado, controle de temperatura, timer de até 120 minutos e coletor de resíduos. Potência de 1600w

Produtos
Forno de Embutir Elétrico Preto 60 Litros com Timer Dako Diplomata 220v

Forno de Embutir Elétrico Preto 60 Litros com Timer Dako Diplomata 220v

Possui 2 grades deslizantes com 5 níveis de altura, com ótima eficiência energética e acabamento limpa fácil.

Produtos
Forno Brastemp de Embutir 84L Elétrico com Função Air Fryer 220V BOF84AEBNA

Forno Brastemp de Embutir 84L Elétrico com Função Air Fryer 220V BOF84AEBNA

Prateleiras que podem ser ajustadas até 7 níveis, ótima capacidade, 7 funções diversas e touchtimer.

Produtos
Fischer Forno Elétrico Embutir Infinity 50L com Air Fryer 220V

Fischer Forno Elétrico Embutir Infinity 50L com Air Fryer 220V

Controle de temperatura até 300ºC, corpo interno esmaltado e função turbo, descongelar e grill.

Escolher o forno elétrico ideal pode transformar a sua experiência na cozinha, tornando o preparo das refeições mais prático e eficiente. Considere as dicas e informações deste guia para fazer a melhor escolha e aproveitar ao máximo seu novo forno elétrico.

Veja Também

Descubra as 7 geladeiras frost free com melhor custo-benefício

Marmita elétrica, lancheira e bentô: opções para levar para o trabalho

Ama comida mineira? Conheça o restaurante que ganhou os capixabas

Caro Leitor,

Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos: 1. Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links. 2. A Gazeta também pode gerar receita através de parcerias comerciais. 3. Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista. 4. Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas
Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados